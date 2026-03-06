Де в Америці найчастіше шукають прибульців: оприлюднено рейтинг штатів-лідерів за кількістю НЛО

У Сполучених Штатах зафіксовано сплеск зацікавленості темою непізнаних літальних об’єктів. Дослідницька лабораторія Enigma Labs опублікувала статистику, яка демонструє географію спостережень за аномальними явищами в різних куточках країни. Посилення уваги до цієї теми збіглося з гучними заявами американських лідерів про розсекречення урядових архівів. Зокрема, після припущень Барака Обами щодо ймовірності існування позаземних цивілізацій, Дональд Трамп пообіцяв дати доручення профільним відомствам відкрити дані про НЛО для громадськості.

НЛО в США

Згідно з даними Enigma Labs, найбільшу активність демонструють мешканці густонаселених регіонів. Беззаперечним лідером стала Каліфорнія:

"Лише в Каліфорнії зафіксовано близько 30 тисяч повідомлень про спостереження НЛО. Далі йдуть Флорида з понад 16 тисячами випадків, Техас — приблизно з 14 тисячами, а також штат Нью-Йорк, де зареєстровано понад 11,6 тисячі повідомлень".

До списку територій, де "гості з космосу" з'являються найчастіше, також потрапили Вашингтон, Пенсильванія, Аризона, Огайо, Іллінойс і Мічиган. Натомість у таких штатах, як Вайомінг чи Делавер, подібні випадки є рідкістю.

Система збору даних Enigma Labs є масштабним проєктом, що акумулює досвід тисяч очевидців.

"База Enigma Labs формується на основі повідомлень громадян через сайт і мобільний застосунок і містить десятки тисяч сучасних та сотні тисяч історичних спостережень".

Експерти зазначають, що така відкритість даних може допомогти науковій спільноті та уряду нарешті з’ясувати природу явищ, які десятиліттями залишалися під грифом "секретно".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що питання існування позаземного життя знову опинилося в центрі уваги американського політикуму. Під час спілкування з пресою Дональд Трамп прокоментував нещодавні заяви Барака Обами про те, що інопланетяни існують.