Генерал армии США: российская риторика вызывает беспокойство

Соединенные Штаты отслеживают немало индикаторов и предупреждений по поводу российской военной активности вблизи Украины, и это вызывает "большую обеспокоенность", ведь российская риторика выглядит все резче. Такое заявление сделал высокопоставленный американский военный офицер Марк Милли в четверг, 2 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Генерал армии США Марк Милли - Reuters

Генерал армии Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, отказался говорить о вариантах, которые Соединенные Штаты могут рассмотреть в случае российского вторжения. Но Милли в некоторых из своих замечаний по поводу кризиса подчеркнул важность суверенитета Украины для Вашингтона и для альянса НАТО.

"Здесь на карту поставлены значительные интересы национальной безопасности Соединенных Штатов и стран-членов НАТО, если будет открыт акт агрессивных военных действий со стороны россиян относительно национального государства, независимого с 1991 года", – сказал Милли во время полета из Сеула в Вашингтон.

Украина утверждает, что Россия собрала более 90 тысяч военных у общей границы. Но Москва отвергла предположение, что готовится к нападению на своего южного соседа, и отстояла свое право развертывать войска на собственной территории, как считает нужным.

Милли отказался обнародовать свою оценку количества российских войск вблизи Украины.

"Я не собираюсь рассказывать вам, что мы отслеживаем, в частности, индикаторы или предупреждения с точки зрения разведки, но мы отслеживаем их все. Но сейчас там достаточно всего, что вызывает много беспокойства, и мы продолжаем мониторинг ", – сказал Милли.

С начала последнего кризиса Москва выдвинула требования по юридически обязательным гарантиям безопасности от Запада, а также заверениям, что НАТО не примет Украину в члены и не разместит там ракетные системы для нацеливания на Россию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 2 декабря, предупредил Москву о "серьезных последствиях", если она вторгнется в Украину, призывая своего российского коллегу искать дипломатический выход из кризиса.

Милли отказался предполагать, мог ли президент России Владимир Путин взбодриться выводом войск президента США Джо Байдена из Афганистана, сказав, что "надо спросить Путина". Августовское заключение завершило войну Америки, продолжавшуюся два десятилетия, однозначным поражением, когда Талибан вернулся к власти.

"Я думаю, что для любой страны было бы ошибкой сделать широкий стратегический вывод на основе вывода США из Афганистана, а затем принять это событие и автоматически применить его к другим ситуациям", – сказал Милли.

Он привел исторические примеры прошлых президентов США, которые выводили войска в некоторых местах, но потом начинали военные действия в других местах.

Как сообщали ранее "Комментарии", госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились в Стокгольме на фоне растущего беспокойства западных государств, что Россия стремится дестабилизировать Украину.

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