Генерал армии США: российская риторика вызывает беспокойство

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Соединенные Штаты отслеживают немало индикаторов и предупреждений по поводу российской военной активности вблизи Украины, и это вызывает "большую обеспокоенность", ведь российская риторика выглядит все резче. Такое заявление сделал высокопоставленный американский военный офицер Марк Милли в четверг, 2 декабря. Об этом сообщает Reuters.
Генерал армии США Марк Милли - Reuters
Генерал армии Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, отказался говорить о вариантах, которые Соединенные Штаты могут рассмотреть в случае российского вторжения. Но Милли в некоторых из своих замечаний по поводу кризиса подчеркнул важность суверенитета Украины для Вашингтона и для альянса НАТО.
Украина утверждает, что Россия собрала более 90 тысяч военных у общей границы. Но Москва отвергла предположение, что готовится к нападению на своего южного соседа, и отстояла свое право развертывать войска на собственной территории, как считает нужным.
Милли отказался обнародовать свою оценку количества российских войск вблизи Украины.
С начала последнего кризиса Москва выдвинула требования по юридически обязательным гарантиям безопасности от Запада, а также заверениям, что НАТО не примет Украину в члены и не разместит там ракетные системы для нацеливания на Россию.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 2 декабря, предупредил Москву о "серьезных последствиях", если она вторгнется в Украину, призывая своего российского коллегу искать дипломатический выход из кризиса.
Милли отказался предполагать, мог ли президент России Владимир Путин взбодриться выводом войск президента США Джо Байдена из Афганистана, сказав, что "надо спросить Путина". Августовское заключение завершило войну Америки, продолжавшуюся два десятилетия, однозначным поражением, когда Талибан вернулся к власти.
Он привел исторические примеры прошлых президентов США, которые выводили войска в некоторых местах, но потом начинали военные действия в других местах.
Как сообщали ранее "Комментарии", госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились в Стокгольме на фоне растущего беспокойства западных государств, что Россия стремится дестабилизировать Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости