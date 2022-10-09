Германия передаст Украине пакет помощи на 11 миллионов евро: что в нем

Германия готовит новый пакет помощи общей стоимостью 11 миллионов евро. Речь идет о теплой зимней форме, палатках и другом важном снаряжении для ВСУ зимой. Об этом пишет Spiegel .

Новый пакет помощи он Германии (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что официальный Берлин в рамках нового пакета помощи украинскому государству предоставит сотни мобильных электрогенераторов, 100 палаток с подогревом, 100 тысяч теплых нижних курток, свитеров и другую зимнюю одежду.

Кроме того, европейское государство предоставит для украинских защитников еще и индивидуальные резервные наборы питания с длительным сроком хранения, в частности пайки длительного хранения, которые можно употреблять как разогретыми, так и холодными.

Известно, что в августе министерство обороны Украины запросило зимнее снаряжение для наших военных. Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резиноков отправил письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, где написал, что ВСУ нужна срочная поставка зимнего обмундирования для 200 тысяч солдат. В ответ несколько стран-членов Альянса заявили, что собираются собрать зимние вещи для украинской армии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шольц снова нашел оправдание потому, что Германия не отправляет танки Украине. Германия опасается эскалации конфликта между РФ и НАТО. Вот почему они не дают нашей стране танков. Авторы материала отмечают, что немецкий канцлер прошел длительный путь в начале полномасштабного вторжения РФ, когда предложил Украине 5 тысяч касок и полевой госпиталь. Но чтобы одобрить поставки тяжелого вооружения, понадобились месяцы и угроза парламентского голосования.

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