logo

BTC/USD

19490.50

ETH/USD

1324.07

LTC/USD

53.61

USD/UAH

40.70

EUR/UAH

39.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Германия передаст Украине пакет помощи на 11 миллионов евро: что в нем
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия передаст Украине пакет помощи на 11 миллионов евро: что в нем

В пакет помощи войдет зимнее снаряжение для ВСУ

сегодня, 18:50
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Германия готовит новый пакет помощи общей стоимостью 11 миллионов евро. Речь идет о теплой зимней форме, палатках и другом важном снаряжении для ВСУ зимой. Об этом пишет Spiegel .

Германия передаст Украине пакет помощи на 11 миллионов евро: что в нем

Новый пакет помощи он Германии (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что официальный Берлин в рамках нового пакета помощи украинскому государству предоставит сотни мобильных электрогенераторов, 100 палаток с подогревом, 100 тысяч теплых нижних курток, свитеров и другую зимнюю одежду.

Кроме того, европейское государство предоставит для украинских защитников еще и индивидуальные резервные наборы питания с длительным сроком хранения, в частности пайки длительного хранения, которые можно употреблять как разогретыми, так и холодными.

Известно, что в августе министерство обороны Украины запросило зимнее снаряжение для наших военных. Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резиноков отправил письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, где написал, что ВСУ нужна срочная поставка зимнего обмундирования для 200 тысяч солдат. В ответ несколько стран-членов Альянса заявили, что собираются собрать зимние вещи для украинской армии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шольц снова нашел оправдание потому, что Германия не отправляет танки Украине. Германия опасается эскалации конфликта между РФ и НАТО. Вот почему они не дают нашей стране танков. Авторы материала отмечают, что немецкий канцлер прошел длительный путь в начале полномасштабного вторжения РФ, когда предложил Украине 5 тысяч касок и полевой госпиталь. Но чтобы одобрить поставки тяжелого вооружения, понадобились месяцы и угроза парламентского голосования.


 
 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-bundesregierung-schnuert-elf-millionen-euro-paket-fuer-ukrainische-truppen-a-912883d8-29c0-4b8c-844a-eee22ccc3e75#ref=rss
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!