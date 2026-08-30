Глава ЦРУ приезжал в РФ с предложением от США по окончании войны: детали

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф во время тайного визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу лидеров США, Украины и России – Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, информированных о ходе переговоров.

Джон Рэтклифф. Фото: AP

По данным издания, Ретклифф также обсуждал в Москве возможность возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США. Американские чиновники после его визита проинформировали Владимира Зеленского о результатах контактов и предложении по проведению саммита.

Как пишет Axios, Рэтклифф встретился в Москве с руководителями российских спецслужб, в том числе директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. По информации источников, одной из целей его поездки было выяснить, могут ли российские силовики повлиять на Путина и убедить его вернуться к переговорам с Украиной.

Это первый случай, когда Рэтклифф лично приобщился к дипломатическим усилиям Вашингтона по поиску возможного завершения войны. Ранее администрация Трампа уже предлагала провести встречу лидеров трех стран. Зеленский поддерживал идею такого саммита, в то время как Путин ее отвергал. Теперь Вашингтон, судя по информации Axios, снова пытается проверить возможность проведения прямой встречи лидеров Украины и России.

Вместе с тем украинские чиновники скептически оценивают перспективы договоренностей с Кремлем. По их словам, у Украины есть разведданные, которые могут свидетельствовать о подготовке России к серьезной эскалации войны, а не к реальной готовности к мирным переговорам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал тайный визит в Москву, где глава ЦРУ дал мрачный прогноз и призвал к переговорам.