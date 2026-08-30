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Глава ЦРУ приїжджав до РФ з пропозицією від США щодо закінчення війни: деталі

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви запропонував зустріч Трампа, Зеленського та Путіна.

30 серпня 2026, 08:05
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Slava Kot

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви запропонував провести тристоронню зустріч лідерів США, України та Росії — Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, поінформовані про перебіг переговорів.

Глава ЦРУ приїжджав до РФ з пропозицією від США щодо закінчення війни: деталі

Джон Реткліфф. Фото: AP

За даними видання, Реткліфф також обговорював у Москві можливість відновлення мирних переговорів між Україною та Росією за посередництва США. Американські посадовці після його візиту поінформували Володимира Зеленського про результати контактів та пропозицію щодо проведення саміту.

Як пише Axios, Реткліфф зустрівся у Москві з керівниками російських спецслужб, зокрема директором Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним та директором ФСБ Олександром Бортніковим. За інформацією джерел, однією з цілей його поїздки було з'ясувати, чи можуть російські силовики вплинути на Путіна та переконати його повернутися до переговорів з Україною.

Це перший випадок, коли Реткліфф особисто долучився до дипломатичних зусиль Вашингтона щодо пошуку можливого завершення війни. Раніше адміністрація Трампа вже пропонувала провести зустріч лідерів трьох країн. Зеленський підтримував ідею такого саміту, тоді як Путін її відхиляв. Тепер Вашингтон, судячи з інформації Axios, знову намагається перевірити можливість проведення прямої зустрічі лідерів України та Росії.

Разом з тим, українські посадовці скептично оцінюють перспективи домовленостей з Кремлем. За їхніми словами, Україна має розвіддані, які можуть свідчити про підготовку Росії до серйозної ескалації війни, а не до реальної готовності до мирних переговорів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв ро таємний візит до Москви, де глава ЦРУ дав похмурий прогноз і закликав до переговорів.



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Джерело: https://www.axios.com/2026/08/29/cia-director-ratcliffe-putin-zelensky-summit-war
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