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Таємний візит до Москви: глава ЦРУ дав похмурий прогноз і закликав до переговорів

Джон Реткліфф таємно відвідав Москву та передав голові ФСБ похмуру оцінку війни Росії проти України.

27 серпня 2026, 23:10
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Slava Kot

Директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив таємний візит до Москви, де передав російській стороні похмуру оцінку перебігу війни проти України. За даними The New York Times, головною метою поїздки було переконати Кремль розпочати серйозні переговори до того, як військове та економічне становище Росії стане ще складнішим.

Таємний візит до Москви: глава ЦРУ дав похмурий прогноз і закликав до переговорів

Джон Реткліфф. Фото: AP

Як пише видання, Реткліфф зустрівся з головою ФСБ Олександром Бортниковим і доніс до нього оцінку американської розвідки. За інформацією джерел, директор ЦРУ не погрожував Москві конкретними наслідками у разі відмови Володимира Путіна припинити бойові дії.

The New York Times вказує, що такий формат зустрічі може мати особливе значення. Аналітики ЦРУ протягом тривалого часу ставлять під сумнів оцінки, які російські чиновники та радники Володимира Путіна надають Кремлю щодо перебігу війни та її перспектив.

Американські посадовці сподіваються, що сигнал безпосередньо від керівника ЦРУ може бути сприйнятий Москвою серйозніше, ніж аналогічні повідомлення, передані дипломатичними каналами. Путін, який у минулому працював у радянській розвідці, добре розуміє значення подібних оцінок. За даними NYT, Реткліфф наголосив на складній для Росії військовій та економічній перспективі й закликав Москву не відкладати переговори про завершення війни.

Видання зазначає, що візит став черговою спробою Вашингтона зрушити з місця переговорний процес, який фактично зайшов у глухий кут.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп зробив несподівану заяву про можливий напад Росії на НАТО.

Також "Коментарі" писали про мирні переговори України та РФ у вересні: у Кремлі відреагували на заяву Буданова.



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Джерело: https://www.nytimes.com/2026/08/27/us/politics/cia-director-russia-ukraine.html
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