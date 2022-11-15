Глава ЦРУ встретился с россиянами. О чем говорили спецслужбы США и России

Директор ЦРУ Билл Бернс во время встречи с российским коллегой предупредил, что произойдет, если россияне захотят применить ядерное оружие на территории Украины. В Белом доме сообщили, что от него услышали россияне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Financial Times.

Билл Бернс та Сергей Нарышкин. Фото: с открытых источников

Встреча Директора ЦРУ Бернса с российским главой внешней разведки Нарышкиным является первым подтвержденным личным контактом на высоком уровне между США и Россией с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале. Встретились руководители спецслужб в Анкаре.

Во время встречи Билл Бернс предостерег Российскую Федерацию от использования ядерного оружия.

"Он передает сообщения о последствиях использования ядерного оружия Россией и рисках эскалации для стратегической стабильности", — сообщает представитель Белого дома, комментируя ситуацию с переговорами между ЦРУ и руководителем внешней разведки РФ.

Кроме того, американский спикер сказал, что Билл Бернс обсудил вопрос с несправедливым задержанием граждан США в России.

Белый дом сообщает, что Украина была проинформирована о встрече заранее. А также заверили, что о мирных переговорах между Украиной и Россией речь не шла.

"Он не ведет никаких переговоров. Он не обсуждает урегулирование войны в Украине", – утверждает Financial Times со ссылкой на анонимный источник в Белом доме.

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