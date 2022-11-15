Глава ЦРУ встретился с россиянами. О чем говорили спецслужбы США и России

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Slava Kot
Директор ЦРУ Билл Бернс во время встречи с российским коллегой предупредил, что произойдет, если россияне захотят применить ядерное оружие на территории Украины. В Белом доме сообщили, что от него услышали россияне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Financial Times.
Билл Бернс та Сергей Нарышкин. Фото: с открытых источников
Встреча Директора ЦРУ Бернса с российским главой внешней разведки Нарышкиным является первым подтвержденным личным контактом на высоком уровне между США и Россией с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале. Встретились руководители спецслужб в Анкаре.
Во время встречи Билл Бернс предостерег Российскую Федерацию от использования ядерного оружия.
Кроме того, американский спикер сказал, что Билл Бернс обсудил вопрос с несправедливым задержанием граждан США в России.
Белый дом сообщает, что Украина была проинформирована о встрече заранее. А также заверили, что о мирных переговорах между Украиной и Россией речь не шла.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин находится в сложной ситуации, а один из самых крупных союзников президента РФ отвернулся от него.
Также "Комментарии" писали о новых союзниках для США , которых Джо Байден нашел в Азии.
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