Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис вскоре завершит свою работу в Киеве. Информацию о предстоящем уходе подтвердили в Государственном департаменте, подчеркнув, что речь идет не о политическом решении, а о плановом завершении дипломатической службы.

Как сообщил пресс-секретарь Госдепа Томми Пиготт, заявления о том, что Дэвис якобы покидает пост из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом, не имеют под собой оснований. По его словам, дипломат последовательно поддерживает курс администрации Белого дома, в том числе усилия, направленные на достижение устойчивого мира между Россией и Украиной.

В Вашингтоне подчеркивают: уход Дэвис связан исключительно с личным решением завершить карьеру после трех десятилетий работы в дипломатии. До официального отъезда она продолжит исполнять свои обязанности и представлять интересы США в Украине.

Ожидается, что Дэвис покинет Киев в июне 2026 года, после чего выйдет на пенсию. В Госдепартаменте отметили ее вклад в развитие двусторонних отношений и подчеркнули, что она до последнего дня службы будет оставаться приверженной политике администрации Трампа.

На фоне продолжающейся войны и сложной международной обстановки смена ключевого дипломата в Киеве неизбежно вызывает повышенное внимание. Однако в Вашингтоне дают понять: никаких скрытых причин или политических конфликтов за этим решением нет – речь идет о завершении долгой и профессиональной карьеры.

