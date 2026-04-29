Глава місії США в Києві залишає посаду: у Держдепі назвали причину

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс незабаром завершить свою роботу у Києві. Інформацію про майбутній звільнення підтвердили у Державному департаменті, наголосивши, що йдеться не про політичне рішення, а про планове завершення дипломатичної служби.

Як повідомив прес-секретар Держдепу Томмі Піготт, заяви про те, що Девіс нібито залишає посаду через розбіжності з президентом США Дональдом Трампом, не мають підстав. За його словами, дипломат послідовно підтримує курс адміністрації Білого дому, зокрема зусилля, спрямовані на досягнення стійкого миру між Росією та Україною.

У Вашингтоні наголошують: відхід Девіс пов'язаний виключно з особистим рішенням завершити кар'єру після трьох десятиліть роботи в дипломатії. До офіційного від'їзду вона продовжуватиме виконувати свої обов'язки та представляти інтереси США в Україні.

Очікується, що Девіс залишить Київ у червні 2026 року, після чого вийде на пенсію. У Держдепартаменті відзначили її внесок у розвиток двосторонніх відносин і наголосили, що вона до останнього дня служби залишатиметься прихильною до політики адміністрації Трампа.

На тлі війни, що триває, і складної міжнародної обстановки зміна ключового дипломата в Києві неминуче викликає підвищену увагу. Однак у Вашингтоні дають зрозуміти: жодних прихованих причин чи політичних конфліктів за цим рішенням немає – йдеться про завершення довгої та професійної кар'єри.

