Паспорт с лицом президента: США ломают традицию к юбилею

В Соединенных Штатах готовят необычное нововведение к 250-летию страны – ограниченную серию загранпаспортов с элементами, которых ранее не было в официальных документах. Главной особенностью станет появление портрета действующего президента Дональда Трампа прямо на внутренней странице документа. Об этом сообщает The Independent.

США. Фото: из открытых источников

По данным издания, Трамп станет первым главой государства в истории США, чье изображение разместят в паспорте еще при его жизни и в период пребывания у власти. Концепция дизайна разрабатывалась несколько месяцев, и окончательное решение уже утверждено.

Внутри документа будет размещено строгое портретное изображение президента, однако получить такой паспорт смогут не все. Новинка пока будет доступна исключительно через паспортный офис в Вашингтоне и только по индивидуальному запросу. При этом заявителям оставят выбор: можно оформить как юбилейную версию, так и стандартный документ без изображения политика.

Изменения коснутся и внешнего оформления. Надпись "Соединенные Штаты Америки" на обложке выполнят золотым шрифтом, а слово "Паспорт" переместят вниз – в отличие от привычного дизайна.

Среди других особенностей – золотой флаг на задней стороне, число "250" в окружении звезд и уникальные иллюстрации на страницах. В Госдепартаменте подчеркивают, что при всех визуальных новшествах уровень защиты документа останется прежним.

Ранее в американских паспортах использовались изображения только исторических фигур – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Теперь к этому символическому ряду добавится и действующий президент, что уже вызывает оживленную дискуссию в обществе.

Читайте также на портале "Комментарии" — американская мечта трещит: интерес к переезду в США рухнул до минимума.



