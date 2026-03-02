logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Заклик до удару: у мережі X оприлюднили точну локацію Трампа з прямим зверненням до іранської влади
commentss НОВИНИ Всі новини

Заклик до удару: у мережі X оприлюднили точну локацію Трампа з прямим зверненням до іранської влади

«Трамп тут»: канадська сторінка в X опублікувала координати резиденції Мар-а-Лаго для Ірану

2 березня 2026, 17:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На тлі загострення відносин між Вашингтоном та Тегераном у соціальній мережі X (колишній Twitter) розгорівся гучний скандал. Сторінка під назвою "Canada hates Trump" опублікувала допис, який багато хто розцінив як пряме підбурювання до замаху на життя Дональда Трампа.

Заклик до удару: у мережі X оприлюднили точну локацію Трампа з прямим зверненням до іранської влади

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Автори акаунту оприлюднили мапу штату Флорида, на якій чітко позначена резиденція політика — Мар-а-Лаго. Публікація супроводжувалася конкретними координатами та провокативним підписом англійською мовою.

"Trump is here" ("Трамп тут"), — йдеться у повідомленні, яке було адресоване офіційним структурам Ірану.

Заклик до удару: у мережі X оприлюднили точну локацію Трампа з прямим зверненням до іранської влади - фото 2

Користувачі мережі та прихильники Трампа вже закликали адміністрацію платформи X та правоохоронні органи відреагувати на цей інцидент. На думку багатьох коментаторів, надання точних координат приватної резиденції іноземній державі, з якою триває конфлікт, є прямою загрозою національній безпеці США та закликом до терористичного акту.

Наразі невідомо, чи була ця публікація видалена модераторами та чи розпочато розслідування щодо власників акаунту. Ситуація залишається напруженою, оскільки раніше іранська влада неодноразово висловлювала погрози на адресу Дональда Трампа.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на тлі загострення світових конфліктів Франція офіційно оголосила про стратегічне розширення свого ядерного потенціалу та зміну оборонної політики. Президент Еммануель Макрон заявив, що країна значно збільшує кількість ядерних боєголовок і відмовляється від публічного звітування про свій арсенал.                                                                          



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини