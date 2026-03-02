Заклик до удару: у мережі X оприлюднили точну локацію Трампа з прямим зверненням до іранської влади

На тлі загострення відносин між Вашингтоном та Тегераном у соціальній мережі X (колишній Twitter) розгорівся гучний скандал. Сторінка під назвою "Canada hates Trump" опублікувала допис, який багато хто розцінив як пряме підбурювання до замаху на життя Дональда Трампа.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Автори акаунту оприлюднили мапу штату Флорида, на якій чітко позначена резиденція політика — Мар-а-Лаго. Публікація супроводжувалася конкретними координатами та провокативним підписом англійською мовою.

"Trump is here" ("Трамп тут"), — йдеться у повідомленні, яке було адресоване офіційним структурам Ірану.

Користувачі мережі та прихильники Трампа вже закликали адміністрацію платформи X та правоохоронні органи відреагувати на цей інцидент. На думку багатьох коментаторів, надання точних координат приватної резиденції іноземній державі, з якою триває конфлікт, є прямою загрозою національній безпеці США та закликом до терористичного акту.

Наразі невідомо, чи була ця публікація видалена модераторами та чи розпочато розслідування щодо власників акаунту. Ситуація залишається напруженою, оскільки раніше іранська влада неодноразово висловлювала погрози на адресу Дональда Трампа.

