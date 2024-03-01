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Глава Пентагона рассказал, в каком случае НАТО будет воевать с РФ

Ллойд Остин уверен, если Украина падет, НАТО будет воевать с РФ

сегодня, 07:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Если Украина проиграет в войне, то странам НАТО придется воевать против России. Потому выделение дополнительных средств Киеву очень важно, ведь оно позволит не допустить ситуации в мире, когда одна страна может перекраивать границы своих соседей и захватывать их суверенные территории. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе своего выступления в Палате представителей США сделал глава Пентагона Ллойд Остин.

Глава Пентагона рассказал, в каком случае НАТО будет воевать с РФ

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

"Мы знаем: если (Ред. – президент РФ Владимир) Путин добьется успеха, он не остановится. Он будет продолжать более агрессивные действия в регионе. А автократы будут смотреть на это, и в результате они будут поощрены тем фактом, что это произошло, и мы не смогли поддержать демократическое государство", – высказался Остин.

По его словам, в случае проигрыша Украины на поле боя под угрозой могут оказаться, в первую очередь, страны Балтии. Именно страны Балтии могут ощутить на себе первый удар после Украины и им есть чего переживать.

"Они (страны Балтии – ред.) знают Путина. Они знают, на что он способен. И, откровенно говоря, если Украина упадет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией", – добавил глава Пентагона.

Читайте также на портале "Комментарии" — в течение осени и зимы американские парламентарии так и не сумели принять решение о выделении помощи Украине. И хоть Сенат (верхняя палата) принял в середине февраля законопроект об иностранном финансировании (для Украины там предусмотрено 60 млрд долларов), Палата представителей (нижняя палата) под управлением трамписта Майка Джонсона продолжает саботировать процесс. И пока не помогают даже прямые переговоры с президентом США Джо Байденом. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ситуацию с поддержкой США, которую имеем накануне весны.

Также издание "Комментарии" сообщало – кто и для чего в США использует вопрос помощи Украине: какие последствия для Киева.




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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1743911519463809
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