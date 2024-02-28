Кто и для чего в США использует вопрос помощи Украине: какие последствия для Киева

Состоялась встреча лидеров Сената и Конгресса с президентом США Джо Байденом касательно поддержки Украины. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон продолжает гнуть свою линию, называя приоритетом решение вопроса защиты границы Штатов и продолжение финансирования федерального правительства, а не согласование пакета новой помощи Украине. Между тем, в Белом доме подчеркивают, что ситуация на фронтах российско-украинской войны приблизилась к ужасной для Киева – именно из-за отказа Конгресса как можно быстрее согласовать помощь Украине. О чем говорит сложившаяся ситуация вокруг столь важного для нас законопроекта, какие есть варианты развития событий? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Конгресс США. Фото из открытых источников

Общественное мнение на Западе склоняется к тому, что Украине следует помогать

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан считает прогнозированным, что выборы в США приведут к усилению внутриполитической, межпартийной борьбы. И предполагалось, что это может привести к проблемам для Украины в ракурсе получение от США финансовой, милитарной, гуманитарной, политико-дипломатической поддержки.

Безусловно, это выглядит цинично, непорядочно по отношению к Украине. Плюс – свидетельствует, что в самих США не всё хорошо с демократией, с гуманистическими ценностями. Что внутрипартийные, эгоистические интересы берут у трампистов и самого Трампа верх над теми человеческими ценностями, которые они декларируют в своих предвыборных программах, выступлениях и так далее". "К сожалению, такие прогнозы оправдались, – констатирует он. – Мы видим, каким образом трампистское крыло в Республиканской партии пытается не столько навредить Украине, сколько – демократам и Байдену повторно войти в Овальный кабинет

Но, продолжает Василий Богдан, есть надежда, что в недалекой перспективе, возможно, в начале марта, вопрос будет решен в позитивном для нас ключе.

"Общественное мнение на Западе в целом и в США в частности (несмотря на попытки РФ влиять на него через свои информационно-психологические кампании) склоняется к тому, что Украине следует помогать. И в этом контексте вносит значительный вклад наша диаспора в тех же Штатах, в Канаде. Это тоже влияет на позицию и партий, которые у власти, и тех, кто в оппозиции. Подталкивает их к более серьезной помощи Украине, к пересмотру концепций и стратегий, избранных ими на период предвыборной кампании", – поясняет генерал.

Конечно, отмечает он, промедление с выделением необходимой поддержки – неприятно для нас. И уже отражается на ситуации на фронте.

"Но, – подчеркивает Василий Богдан, – есть надежда на лучшее. В том числе, исходя из того, какой долгий, кровавый, жертвенный путь прошла сама американская нация в своем становлении, США как государство. И революция, и Гражданская война, и Великая депрессия, и так далее. И мне кажется, что на генетическом уровне у американцев есть то, что позволяет им иметь сочувствие к нациям и державам, которые проходят схожий с ними путь".

Кое-что поменялось в хорошую для Украины сторону

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает следующим образом:

Но с того момента, как началась история, связанная с данным законопроектом, кое-что поменялось в хорошую для Украины сторону". "Диспозиция в США пока особо не поменялась. Остаются политические игры между Трампом и Байденом вокруг вопроса миграции

Во-первых, отмечает эксперт, европейцы активно включились в финансирование обороны Украины. Это, поясняет он, нравится и Байдену, и Трампу, потому что США придется тратить меньше ресурсов в данном направлении.

Во-вторых, законопроект принят Сенатом, причем в общем пакете Украина, Израиль и Тайвань (а с двумя последними у США подписаны соответствующие соглашения о предоставлении поддержки).

"Это увеличивает шансы на принятие законопроекта и в Палате представителей, – считает Тарас Загородний. – Но есть опасение, что, сохранив предлагаемые средства на военную поддержку Украины, нам могут значительно сократить прямые финансовые вливания в бюджет".

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