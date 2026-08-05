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Глава Пентагона резко отреагировал на данные о критическом дефиците ракет США

Пит Хегсет публично обрушился на CNN после публикации о том, что американская армия якобы исчерпала большую часть запасов ракет для системы THAAD

5 августа 2026, 12:03
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Кравцев Сергей

Американские власти категорически отвергли сообщения о том, что вооруженные силы США столкнулись с серьезным сокращением запасов ракет для ключевых систем противоракетной обороны. Министр обороны США Пит Хегсет назвал подобную информацию откровенной ложью и обвинил СМИ в распространении недостоверных сведений.

Глава Пентагона резко отреагировал на данные о критическом дефиците ракет США

Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

Поводом для резкой реакции главы Пентагона стал сюжет телеканала CNN, в котором со ссылкой на неназванные источники утверждалось, что американские военные уже израсходовали около 80% имеющегося запаса ракет для комплекса THAAD. Этот элемент системы ПРО считается одним из важнейших инструментов защиты от баллистических угроз и активно используется для усиления обороны союзников США.

Хегсет опубликовал в социальной сети X скриншот телевизионного эфира с соответствующим титром и заявил, что информация не соответствует действительности. По его словам, журналисты должны нести ответственность за подобные публикации, поскольку они вводят общественность в заблуждение.

Министр обороны не ограничился официальным опровержением и выступил с эмоциональным заявлением, подчеркнув, что подобные материалы лишь подрывают доверие к средствам массовой информации. Он также заявил, что американские медиа слишком часто распространяют так называемые "фейковые новости".

При этом Пентагон не раскрыл никаких данных о реальном состоянии арсеналов THAAD, поэтому объективно оценить объем имеющихся запасов невозможно. Между тем тема запасов современных ракет остается особенно чувствительной на фоне продолжающейся военной поддержки Украины и роста напряженности сразу в нескольких регионах мира.

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Источник: https://x.com/PeteHegseth/status/2084753545639739445
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