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Глава Пентагону різко відреагував на дані про критичний дефіцит ракет США

Піт Хегсет публічно обрушився на CNN після публікації про те, що американська армія нібито вичерпала більшу частину запасів ракет для системи THAAD

5 серпня 2026, 12:03
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Кравцев Сергей

Американська влада категорично відкинула повідомлення про те, що збройні сили США зіткнулися із серйозним скороченням запасів ракет для ключових систем протиракетної оборони. Міністр оборони США Піт Хегсет назвав таку інформацію відвертою брехнею та звинуватив ЗМІ у поширенні недостовірних відомостей.

Глава Пентагону різко відреагував на дані про критичний дефіцит ракет США

Піт Хегсет. Фото: з відкритих джерел

Приводом для різкої реакції глави Пентагону став сюжет телеканалу CNN, у якому з посиланням на неназвані джерела стверджувалося, що американські військові вже витратили близько 80% запасу ракет для комплексу THAAD. Цей елемент системи ПРО вважається одним із найважливіших інструментів захисту від балістичних загроз та активно використовується для посилення оборони союзників США.

Хегсет опублікував у соціальній мережі X скріншот телевізійного ефіру з відповідним титром та заявив, що інформація не відповідає дійсності. За його словами, журналісти повинні відповідати за подібні публікації, оскільки вони вводять громадськість в оману.

Міністр оборони не обмежився офіційним спростуванням і виступив із емоційною заявою, наголосивши, що подібні матеріали лише підривають довіру до засобів масової інформації. Він також заявив, що американські медіа надто часто розповсюджують так звані "фейкові новини".

При цьому Пентагон не розкрив жодних даних про реальний стан арсеналів THAAD, тому об'єктивно оцінити обсяг запасів неможливо. Тим часом тема запасів сучасних ракет залишається особливо чутливою на тлі військової підтримки України, що триває, і зростання напруженості відразу в кількох регіонах світу.

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Джерело: https://x.com/PeteHegseth/status/2084753545639739445
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