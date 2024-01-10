Главная конкурентка Трампа призвала поддержать Украину: иначе будет большая война (ВИДЕО)

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Slava Kot
Кандидат в президенты США Никки Хейли. Фото из открытых источников
Бывшая губернатор Южной Каролины и кандидат в президенты США Никки Хейли призвала поддерживать Украину, ведь в противном случае Путин нападет на другие страны, Соединенные Штаты втянут в непосредственную войну.
В эфире канала Fox News Никки Хейли объяснила, что Россия не остановиться на войне в Украине, а будет атаковать и другие страны.
По ее словам, эти страны являются членами НАТО, поэтому США могут быть вовлечены в прямой военный конфликт против России. Именно такими аргументами Никки Хейли объясняет американской аудитории необходимость увеличивать помощь Украине и предотвращение расширение войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие конкуренты Дональда Трампа получат его голоса, если Верховный суд США дисквалифицирует лидера Республиканской партии.
Также "Комментарии" писали об опросе, который показал, кто бы победил на выборах в США, если бы они прошли в начале января. Кроме того, опросы показали, смог бы Байден победить кандидатов от республиканцев, если бы Трампа недопустили к выборам.
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