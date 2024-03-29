Главная ошибка администрации Байдена: действительно ли в войне в Украине уже задействован план Б

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский фактически признал, что новой эскалации в войне не избежать, ведь Россия готовится к новому массированному наступлению и при этом не прекращает давление на фронте. Ситуация могла бы быть кардинально противоположной, если бы главный партнер Украины США был активнее в своих действиях. Какую ошибку США уже допустили и почему война в Украине уже идет по плану Б? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Байден и Блинкен. Фото: из открытых источников
Старший сотрудник Института безопасности и обороны Эстонского Института, британский аналитик Джеймс Шерр в интервью "Главкому" высказал мнение, что неамбициозность и ограничение администрации Байдена уже привели к ненужным страданиям и потерям, и это может продолжаться.
По его мнению, главная стратегическая цель нынешней администрации – избежать эскалации, а не обеспечить весомую победу Украины.
Джеймс Шерр подчеркивает, что второй термин Байдена может быть гораздо жестче только при условии, если вышеупомянутых политиков заменят другие, гораздо более жесткие люди из Демократической партии.
По словам британского эксперта, только после кадровых изменений в Администрации Байдена есть шанс спасти украинских народ.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что у Украины есть "план Б" на случай отсутствия военной помощи от США и с очень большой вероятностью можно сказать, что его уже применяют.
При этом он выразил надежду, что Конгресс США одобрит новое финансирование помощи Украине уже в апреле-мае этого года.
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