Главная ошибка администрации Байдена: действительно ли в войне в Украине уже задействован план Б

Президент Украины Владимир Зеленский фактически признал, что новой эскалации в войне не избежать, ведь Россия готовится к новому массированному наступлению и при этом не прекращает давление на фронте. Ситуация могла бы быть кардинально противоположной, если бы главный партнер Украины США был активнее в своих действиях. Какую ошибку США уже допустили и почему война в Украине уже идет по плану Б? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Байден и Блинкен. Фото: из открытых источников

В Администрации Байдена нужны кадровые изменения

Старший сотрудник Института безопасности и обороны Эстонского Института, британский аналитик Джеймс Шерр в интервью "Главкому" высказал мнение, что неамбициозность и ограничение администрации Байдена уже привели к ненужным страданиям и потерям, и это может продолжаться.

"Если не произойдет принципиальных изменений, если в Администрации Байдена останутся те же люди, такие как Джейк Салливан, советник по вопросам национальной безопасности, госсекретарь Энтони Блинкен, то сохранятся ограничения и осторожность, чтобы Украина не была уничтожена", – объясняет аналитик.

По его мнению, главная стратегическая цель нынешней администрации – избежать эскалации, а не обеспечить весомую победу Украины.

Джеймс Шерр подчеркивает, что второй термин Байдена может быть гораздо жестче только при условии, если вышеупомянутых политиков заменят другие, гораздо более жесткие люди из Демократической партии.

По словам британского эксперта, только после кадровых изменений в Администрации Байдена есть шанс спасти украинских народ.

Пока США не голосуют за помощь, большую часть на себя взяли европейские партнеры

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что у Украины есть "план Б" на случай отсутствия военной помощи от США и с очень большой вероятностью можно сказать, что его уже применяют.

"По сути, "план Б" уже применяется в некоторой степени. Пока США не голосуют за помощь, большую часть на себя взяли европейские партнеры. Например, Чехия, которая нашла механизм закупки снарядов вне Евросоюза. Это в том числе один из элементов нашего "плана Б" вместе с довольно агрессивными ударами по вражеской территории и не только", — отметил Мусиенко.

При этом он выразил надежду, что Конгресс США одобрит новое финансирование помощи Украине уже в апреле-мае этого года.

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