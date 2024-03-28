Когда в лучшем случае получим помощь от США: что должно пробудить американский политикум

В США около полугода продолжаются странные танцы вокруг выделения помощи Украине. Глава Белого дома Джо Байден предложил увеличить налоги для миллиардеров с 8,2% до 25%, пустив часть полученных средств на поддержку нашей страны. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон якобы хочет вынести на голосование пакет с помощью Украины после выхода конгрессменов с очередных каникул – в апреле. В то же время экс-президент США, имеющий шансы вернуться в Белый дом Дональд Трамп, фактически руководящий Джонсоном и частью парламентариев-республиканцев, похоже, намерен сделать всё, чтоб максимально уменьшить или вовсе прекратить помощь Украине. Как события могут развиваться дальше? Есть ли еще шанс у Украины получить внушительную помощь от США (а, если есть – когда)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Раньше мая мы не получим ничего

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич прогнозирует, что в ближайший месяц пляски вокруг помощи продолжаться.

Конгресс выходит с каникул 8 апреля, напоминает он. До этого ничего ожидать не приходится.

"А по выходу, скорее всего, продолжаться дебаты. И в лучшем для нас случае, в течение двух недель после начала работы Конгресса будет, наконец, принято какое-то решение. Но потребуется еще время на сведение бюджета, на выделение собственно пакетов", – поясняет эксперт.

То есть, уточняет он, раньше мая мы не получим ничего. Разве что что-то типа медведевского "денег нет, но вы — держитесь".

"По итогу, американская помощь может прийти к нам виде боеприпасов и вооружений лишь к концу мая, – считает Игорь Тышкевич. – Именно к этому времени Россия планирует активизировать наступательные действия. Если к тому времени помощи от США не будет — это повлияет на ситуацию на фронте, в политическом поле, в раскладах по выходу на процесс переговоров".

"Российский фактор" становится доминирующим

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко напоминает, что у украинцев есть вопрос, ответ на который после 2014 года четко характеризует – друг ты нам или нет. Вопрос этот: "Чей Крым?". И он более чем уверен, что сейчас в США, в контексте предвыборной кампании, внутриполитической борьбы между республиканцами и демократами, вопрос: "Как ты относишься к России?" будет примерно таким же ключевым, как для нас "Чей Крым?".

"Общаясь с известными американскими аналитиками, в том числе с адвокатом, политическим стратегом, членом Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрием Ванетиком, я неоднократно слышал, что "российский фактор" в контексте избирательной кампании становится доминирующим. То есть, не так уже говорят об Украине, как об отношении к России (в контексте, понятно, и российской агрессии против нашей страны, и заявлений представителей путинского режима относительно Запада, и так далее). Демократы обвиняют Трампа в пророссийскости, республиканцы пытаются упрекать Байдена в недостаточно жесткой позиции по отношению к РФ. Всё это, так или иначе, проецируется на ситуацию вокруг выделения помощи Украине", – поясняет Сергей Дойко.

Он считает, что теракт в "Крокус Сити Холле" и безумные попытки Кремля увязать это с Украиной, да еще и "накидывать" на Запад в целом и США в частности – станет лакмусовой бумажкой для многих американских политиков.

"Столь грубая игра, столь откровенные танцы на костях своих граждан, попытка привязать сюда Украину и США, должны изрядно встряхнуть даже тех, кто пытался под тем или иным соусом блокировать поддержку нашей стране. Потому что продолжение таких действий будет означать подыгрывание РФ, в очередной раз плюнувшей в лицо всему демократическому миру во главе с США. Миру, который, кстати, предупреждал российские власти об угрозе терактов. Но Путин тогда посмеялся над этими предупреждениями. А теперь пытается выставить Украину и Запад виноватыми в том, что "прозевали" российские спецслужбы. Похоже, что подобные выпады со стороны Кремля просто не оставят республиканцам выбора – и помощь Украине проголосуют уже в апреле", – прогнозирует Сергей Дойко.

Затягивается всё по понятным причинам

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поделилась таким комментарием:

Причем уверял, что парламентарии поддержат именно вариант с выделением 60 млрд долларов помощи. Я тоже считаю, что соответствующий законопроект проголосуют". "В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности один из лидеров демократов, экс-спикер Палаты представителей (причем дважды) Нэнси Пелоси четко дала понять, что помощь Украине будет выделена. То же самое подтвердил во время недавнего визита в Киев советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

По словам эксперта, затягивается всё по понятным причинам – идет торг между демократами и республиканцами, каждый пытается получить свои бонусы.

"Те же республиканцы, – отмечает Екатерина Одарченко, – ведут информационную кампанию в стиле "давайте меньше тратить вовне, а больше — вовнутрь". Но, думаю, наиболее реалистичным выглядит получение нами помощи к концу весны".

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