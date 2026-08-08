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Главный генерал США предупредил Трампа о ловушке войны с Ираном

Глава американского военного командования опасается, что одних авиаударов будет недостаточно для достижения целей Трампа, а дальнейшая эскалация может ударить уже по самим США

8 августа 2026, 12:46
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Кравцев Сергей

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн в закрытом формате призывает администрацию Дональда Трампа искать путь к завершению войны с Ираном. По данным CNN, генерал предупреждает: дальнейшая эскалация может привести к обратному эффекту, а одних авиаударов недостаточно для достижения поставленных президентом целей.

Главный генерал США предупредил Трампа о ловушке войны с Ираном

США. Фото: из открытых источников

"Кейн ищет выход", — рассказал один из источников телеканала. 

По данным собеседников CNN, генерал обсуждал риски продолжения операции с директором ЦРУ Джоном Ретклиффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Венсом.

Один из источников объяснил позицию Кейна стремлением защитить американских военнослужащих. Трамп неоднократно заявлял, что не намерен отправлять сухопутные войска в Иран, рассчитывая добиться уступок Тегерана масштабными воздушными ударами.

Однако внутри американской администрации считают такой сценарий далеко не гарантированным. Еще во время публичных слушаний Кейн предупреждал, что возможности авиации имеют пределы. Именно эти ограничения стали одной из причин осторожного отношения военных к новой масштабной операции против Ирана.

Одновременно США сталкиваются с проблемой запасов высокоточных боеприпасов и средств ПВО. По данным источников, Кейн как минимум дважды обсуждал с Трампом состояние американских арсеналов.

Дополнительные риски исходят от стран Персидского залива. Их представители предупреждали Вашингтон, что при дальнейшей эскалации Иран может атаковать энергетическую инфраструктуру региона. Это способно нанести серьезный ущерб союзникам США и одновременно спровоцировать новый виток конфликта.

Трамп ранее уже отказался от обсуждавшейся масштабной операции после переговоров с ближневосточными партнерами, однако не исключил возвращения к этому варианту в будущем.

При этом Кейн, по данным CNN, старается не вступать в прямую конфронтацию с президентом. Публично он допускает возможность нанесения Ирану серьезного ущерба, но в закрытых разговорах значительно жестче говорит об ограничениях воздушной кампании и рисках дальнейшего расширения войны.

Таким образом, американское командование, судя по этим сообщениям, все больше склоняется к поиску выхода из конфликта, опасаясь, что военная операция без четкого плана завершения может обернуться затяжной и дорогостоящей войной.

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