Головний генерал США попередив Трампа про пастку війни з Іраном

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн у закритому форматі закликає адміністрацію Дональда Трампа шукати шлях до завершення війни з Іраном. За даними CNN, генерал попереджає: подальша ескалація може призвести до зворотного ефекту, а одних авіаударів недостатньо для досягнення поставлених президентом цілей.

США. Фото: із відкритих джерел

"Кейн шукає вихід", — розповіло одне із джерел телеканалу.

За даними співрозмовників CNN, генерал обговорював ризики продовження операції з директором ЦРУ Джоном Реткліффом, держсекретарем Марко Рубіо та віце-президентом Джей Ді Венсом.

Одне з джерел пояснило позицію Кейна прагненням захистити американських військовослужбовців. Трамп неодноразово заявляв, що не має наміру відправляти сухопутні війська до Ірану, розраховуючи домогтися поступок Тегерана масштабними повітряними ударами.

Однак усередині американської адміністрації вважають такий сценарій далеко не гарантованим. Ще під час публічних слухань Кейн попереджав, що авіації мають межі. Саме ці обмеження стали однією з причин обережного ставлення військових до нової масштабної операції проти Ірану.

Водночас США стикаються із проблемою запасів високоточних боєприпасів та засобів ППО. За даними джерел, Кейн як мінімум двічі обговорював із Трампом стан американських арсеналів.

Додаткові ризики походять від країн Перської затоки. Їхні представники попереджали Вашингтон, що за подальшої ескалації Іран може атакувати енергетичну інфраструктуру регіону. Це здатне завдати серйозних збитків союзникам США і одночасно спровокувати новий виток конфлікту.

Трамп раніше вже відмовився від масштабної операції, що обговорювалася після переговорів з близькосхідними партнерами, проте не виключив повернення до цього варіанту в майбутньому.

При цьому Кейн, за даними CNN, намагається не вступати у пряму конфронтацію із президентом. Публічно він допускає можливість завдання Ірану серйозних збитків, але в закритих розмовах значно жорсткіше говорить про обмеження повітряної кампанії та ризики подальшого розширення війни.

Таким чином, американське командування, судячи з цих повідомлень, все більше схиляється до пошуку виходу з конфлікту, побоюючись, що військова операція без чіткого плану завершення може призвести до затяжної і дорогої війни.

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