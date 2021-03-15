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Главный инфекционист США предупредил об угрозе новой волны COVID-19

По словам специалиста, еще рано объявлять о победе над пандемией

сегодня, 11:42
Автор:

Елизавета Черных

Главный инфекционист Соединенных Штатов Америки доктор Энтони Фаучи рассказал об угрозе новой волны пандемии COVID-19 в стране. Специалист также обратился к экс-президенту США Дональду Трампу с призывом убедить своих сторонников вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает "РБК-Украина", со ссылкой на "Голос Америки". 

Главный инфекционист США предупредил об угрозе новой волны COVID-19

Главный инфекционист США предупредил об угрозе новой волны COVID-19 - фото из открытых источников

По данным источника, Фаучи объяснил новые тренды распространения заболевания в Европе и предупредил о возможности возникновения подобных трендов в США уже через несколько недель. Специалист также отметил, что еще рано объявлять о победе над пандемией. 

"Они думали, что избавились (вируса, — ред.), но это не так. И теперь количество случаев увеличивается", — сказал Фаучи о европейских чиновниках.

По утверждению Фаучи, чтобы победить скептицизм в США касаемо вакцинации, особенно среди республиканцев, Дональду Трампу требуется убедить своих сторонников привиться. 

Напомним, что волна коронавируса, которая накрыла Украину весной, продлится до средины мая, а ее пик придется на начало следующего месяца. Кроме того распространяться она будет гораздо стремительнее осенней. Это спрогнозировал кандидат биологических наук Владимир Галицкий. Он считает, что на пике количество новых случаев инфицирования может равняться 40 тысяч в день, а ежедневное количество летальных случаев может превысить тысячу, особенно если система здравоохранения исчерпает свои возможности.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что японские власти бьют тревогу — в стране объявили о первом случае заболевания новым, ранее неизвестным штаммом коронавируса.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/glavnyy-infektsionist-ssha-predupredil-ugroze-1615792997.html
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