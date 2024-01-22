Главный конкурент Трампа от республиканцев снялся с выборов в США

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Кравцев Сергей
Главный конкурент Дональда Трампа от Республиканской партии Рон ДеСантис снял свою кандидатуру с президентских выборов в США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".
Трамп и Десантис. Фото: из открытых источников
Республиканец объяснил свою позицию тем, что у его кампании нет четкого пути к президентскому успеху.
При этом он поддержал бывшего президента Дональда Трампа в президентской гонке.
При этом американский политик признал, что й него были разногласия с Дональдом Трампом, но он превосходит нынешнего президента Джо Байдена.
Отметим, президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. В то же время, кандидатом от республиканцев имеет неплохие шансы стать Дональд Трамп.
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