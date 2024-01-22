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Главный конкурент Трампа от республиканцев снялся с выборов в США

Губернатор Флориды Рон ДеСантис в воскресенье объявил, что прекращает борьбу за номинацию кандидатом в президенты США от Республиканской партии

сегодня, 08:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Главный конкурент Дональда Трампа от Республиканской партии Рон ДеСантис снял свою кандидатуру с президентских выборов в США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Главный конкурент Трампа от республиканцев снялся с выборов в США

Трамп и Десантис. Фото: из открытых источников

Республиканец объяснил свою позицию тем, что у его кампании нет четкого пути к президентскому успеху.

"Если бы я мог что-то сделать для благоприятного исхода, больше остановок, больше интервью, я бы сделал это, но я не могу просить наших сторонников добровольно тратить свое время и жертвовать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию", — высказался ДеСантис.

При этом он поддержал бывшего президента Дональда Трампа в президентской гонке.                                        

"Я горжусь тем, что выполнил 100 % своих обещаний и не собираюсь останавливаться на достигнутом. Мне ясно, что большинство избирателей республиканских праймериз хотят дать Дональду Трампу еще один шанс", — сказал ДеСантис.

При этом американский политик признал, что й него были разногласия с Дональдом Трампом, но он превосходит нынешнего президента Джо Байдена.

Отметим, президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. В то же время, кандидатом от республиканцев имеет неплохие шансы стать Дональд Трамп.

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