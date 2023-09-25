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Главный конкурент Трампа против вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты США Десантис высказался против вступления Украины в НАТО, отметив, что Соединенные Штаты не получат выгоды от этого.

сегодня, 10:25
Автор:
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Slava Kot
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Главный конкурент Трампа против вступления Украины в НАТО

Американский политик Рон Десантис. Фото из открытых источников

Кандидат в президенты от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что выступает против членства Украины в НАТО. По его словам, это не в интересах Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.


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Главный конкурент Дональда Трампа от Республиканской партии считает, что вступление Украины в НАТО лишь добавит дополнительных обязательств для США, поэтому Десантис выступил против такого решения.

"Я не думаю, что членство в НАТО в наших интересах. Это лишь добавит нам больше обязательств", — сказал Десантис и добавил, что США не только получит дополнительные обязательства, а еще и не будет иметь выгоды от этого.

Рон Десантис также критически отозвался о военной помощи США для Украины. Американский политик подверг критике бесплатную помощь от США и заявил, что Соединенные Штаты должны выставить счет для Украины.

Напомним, что в начале весны Десантиса подвергли критике чиновники из США и Украины. Американский политик заявил, что российское вторжение в Украину это только "территориальный спор".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты покупают у России преимущественно три группы товаров, которые пока не находятся под санкциями. Несмотря на это, торговля между странами достигла минимальных показателей за последние 23 года.

Также "Комментарии" писали о профессоре кафедры украинской истории в Гарвардском университете, который рассказал, что произойдет с Россией после войны. По его словам, следует смотреть на процессы, которые уже происходят сегодня, таким образом историк профессор прогнозирует уменьшение политического, военного и экономического веса России в мире.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-23/desantis-says-ukraine-joining-nato-isn-t-in-best-interest-of-us
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