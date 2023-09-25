Главный конкурент Трампа против вступления Украины в НАТО

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Slava Kot
Американский политик Рон Десантис. Фото из открытых источников
Кандидат в президенты от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что выступает против членства Украины в НАТО. По его словам, это не в интересах Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.
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Главный конкурент Дональда Трампа от Республиканской партии считает, что вступление Украины в НАТО лишь добавит дополнительных обязательств для США, поэтому Десантис выступил против такого решения.
Рон Десантис также критически отозвался о военной помощи США для Украины. Американский политик подверг критике бесплатную помощь от США и заявил, что Соединенные Штаты должны выставить счет для Украины.
Напомним, что в начале весны Десантиса подвергли критике чиновники из США и Украины. Американский политик заявил, что российское вторжение в Украину это только "территориальный спор".
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