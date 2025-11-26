Головний переговорник Трампа відверто підігрує Москві: на Заході зробили скандальну заяву

Витік безпрецедентної телефонної розмови спецпосланника президента США Стіва Віткоффа з високопоставленим представником Кремля викликав серйозний резонанс і поставив під сумнів його професійну підготовку. Хоча питання про те, хто і навіщо передав запис пресі, залишаються відкритими, сам факт публікації розмови висвітлив слабкі місця у підході американського переговорника.

Путін та Віткофф. Фото: з відкритих джерел

За даними The Telegraph, у розмові з Юрієм Ушаковим, радником російського лідера із зовнішньої політики, Віткофф давав Кремлю рекомендації щодо того, як вести діалог з Дональдом Трампом і як просувати уривчастий мирний процес. Зокрема, він радив російській стороні бути щедрішою на компліменти у майбутній розмові з американським президентом, а також запропонував розглянути варіант угоди щодо України, що нагадує угоду, яка раніше призвела до припинення вогню в Газі. Згідно з розшифровкою Bloomberg, Віткофф навіть заявив, що "Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди".

Ці заяви поставили під сумнів здатність американського спецпосланця тверезо оцінювати мотивацію Москви. Особливе занепокоєння, як зазначають ЗМІ, викликала його рекомендація Путіну поговорити з Трампом напередодні зустрічі американського президента з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Після дзвінка 16 жовтня Трамп справді оголосив про плани зустрітися з Путіним у Будапешті – зустріч у підсумку не відбулася, проте президент охолодів до ідеї відправлення Україні ракет "Томагавк". При цьому друга розмова, яка також опинилася в розпорядженні преси, продемонструвала, що російська сторона використовує такі контакти без взятих на себе зобов'язань і прагне нав'язати власний порядок денний.

Витік поставив під сумнів можливий прогрес у переговорах і виявив обмежене розуміння Віткоффом російської тактики. При цьому не виключено, що запис міг з'явитися у пресі як з ініціативи Москви чи Києва, так і з вини союзників США чи внутрішніх опонентів спецпосланця. Експерти зазначають, що вибраний ним стиль "нестандартного мислення" може виявитися занадто вразливим за умов великої політики.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп відреагував на "злиту" розмову Віткоффа з росіянами.



