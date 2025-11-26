Трамп отреагировал на "слитый" разговоре Уиткоффа с россиянами

Рубрики
Президент США Дональд Трамп прокомментировал обнародованный агентством Bloomberg транскрипт разговора спецпосланника Стива Уиткоффа с помощниками Путина. Трамп не увидел в действиях своего представителя ничего необычного, назвал это "стандартной практикой" и спецификой работы дельца. Свою позицию американский лидер озвучил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force 1.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Глава Белого дома подчеркнул, что эффективный переговорный процесс всегда предусматривает определенное давление и убеждение обеих сторон конфликта. По словам президента, он лично не слышал опубликованный разговор, однако считает такую практику переговоров нормальной.
