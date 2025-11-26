Трамп отреагировал на "слитый" разговоре Уиткоффа с россиянами

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обнародованный агентством Bloomberg транскрипт разговора спецпосланника Стива Уиткоффа с помощниками Путина. Трамп не увидел в действиях своего представителя ничего необычного, назвал это "стандартной практикой" и спецификой работы дельца. Свою позицию американский лидер озвучил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force 1.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Это стандартная практика. Он (Уиткофф – ред.) должен продать это Украине. Он должен продать Украину России. Это то, что делает человек, который заключает сделки (dealmaker – ред.)", – отметил Дональд Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что эффективный переговорный процесс всегда предусматривает определенное давление и убеждение обеих сторон конфликта. По словам президента, он лично не слышал опубликованный разговор, однако считает такую практику переговоров нормальной.

"Вы должны убедить их в этом. Это очень стандартная форма переговоров. Я не слышал именно этого аудио, но это обычная переговорная практика. И представляю, что он говорит то же самое Украине, потому что каждая сторона должна давать и брать (идти на уступки – ред.)", – отметил президент США.

