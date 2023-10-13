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Главный претендент на пост спикера Палаты представителей США отозвал свою кандидатуру

Скализ отозвал свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей Конгресса

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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В США снова неопределенность, которая свидетельствует о том, что внутренний политический кризис усиливается. Лидер большинства в Палате представителей, республиканец Стив Скализ объявил, что отзывает свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios".

Главный претендент на пост спикера Палаты представителей США отозвал свою кандидатуру

Стив Скализ. Фото: из открытых источников

По информации издания, теперь республиканцы снова оказываются перед непростой дилеммой с выбором кандидата на этот пост спустя девять дней после того, как бывший спикер Кевин Маккарти был отстранен от должности.


"Я очень ясно дал понять, что мы должны заставить всех отложить свои планы и сосредоточиться на том, что нужно стране", — отметил Скализ.

Он также добавил, что его решение никак не повлияет на то, что по-прежнему останется лидером большинства в Палате представителей. Помимо этого, Скализ добавил, что в настоящее время он не планирует поддерживать другого кандидата в спикеры. 

Стоит отметить, что только в среду стало известно о том, что республиканцы наконец-то определились с кандидатом на третью по иерархии должность в США. Тогда Стивена Скализа, избранного от штата Луизиана, на внутрипартийном голосовании поддержало 113 его коллег.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне эскалации на Ближнем Востоке в Пентагоне заявили, что США должны помогать как Украине, так и Израилю. А в Конгрессе, работа которого пока на паузе из-за отсутствия спикера Палаты представителей, якобы готовят годовой пакет помощи Украине в сумме от 50 до 100 млрд долларов. Эксперты проанализировали эти заявления и сообщения специально для издания "Комментарии".




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Источник: https://www.axios.com/2023/10/12/steve-scalise-drops-out-house-speaker
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