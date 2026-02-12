Рейтинги президента США Дональда Трампа продолжают стремительное падение, достигнув нового отрицательного рекорда. Согласно данным портала RealClearPolitics, только 42,1% американцев одобряют его деятельность, в то время как большинство – 55,2% – выражают недовольство.

«Глубоко в минусе»: Трамп теряет поддержку из-за хаотичной политики и громких скандалов

Социологи отмечают, что Трамп находится "глубоко в минусе", а главной причиной негативной тенденции называют жесткие действия депортационного подразделения ICE. Ситуация обострилась после трагических инцидентов: гибели Алекса Претти во время протеста и убийства Рене Гуд в собственном автомобиле сотрудником ведомства. Согласно опросу NBC News, уже 49% респондентов "решительно" отвергают иммиграционную политику президента, хотя еще в апреле 2025 года этот показатель составил 34%.

Кроме миграционного кризиса, на имидж Трампа негативно влияют "разоблачение из материалов дела Эпштейна, нередко хаотическая внешняя политика, а также высокие затраты на жизнь". Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что от республиканцев отворачиваются "важные колеблющиеся избиратели".

Эксперты предупреждают, что такая потеря доверия "может обернуться для партии Трампа тяжелым поражением на промежуточных выборах Конгресса в начале ноября".

