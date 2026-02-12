Рейтинги президента США Дональда Трампа продовжують стрімке падіння, досягнувши нового від’ємного рекорду. Згідно з даними порталу RealClearPolitics, лише 42,1% американців схвалюють його діяльність, тоді як більшість — 55,2% — висловлюють незадоволення.

«Глибоко в мінусі»: Трамп втрачає підтримку через хаотичну політику та гучні скандали

Соціологи наголошують, що Трамп перебуває "глибоко в мінусі", а головною причиною негативної тенденції називають жорсткі дії депортаційного підрозділу ICE. Ситуація загострилася після трагічних інцидентів: загибелі Алекса Претті під час протесту та вбивства Рене Гуд у власному авто співробітником відомства. Згідно з опитуванням NBC News, уже 49% респондентів "рішуче" відкидають імміграційну політику президента, хоча ще у квітні 2025 року цей показник становив 34%.

Окрім міграційної кризи, на імідж Трампа негативно впливають "викриття з матеріалів справи Епштейна, нерідко хаотична зовнішня політика, а також високі витрати на життя". Особливе занепокоєння викликає той факт, що від республіканців відвертаються "важливі колеблющіся виборці".

Експерти попереджають, що така втрата довіри "може обернутися для партії Трампа важкою поразкою на проміжних виборах до Конгресу на початку листопада".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп опинився в центрі гучного скандалу через публікацію у своїй соцмережі Truth Social. Політик поширив відео, створене за допомогою штучного інтелекту, присвячене заявам про фальсифікацію виборів. Проте найбільше обурення викликав фінал ролика: наприкінці відео колишній президент Барак Обама та його дружина Мішель постають у образі мавп у джунглях.