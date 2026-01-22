Первый год пребывания Дональда Трампа в должности президента не принес ожидаемых результатов для международного сообщества. Несмотря на громкие заявления самого политика о достижении и завершении нескольких военных конфликтов, глобальная ситуация безопасности остается напряженной. Об этом заявил общественный деятель и глава Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.

Фото: из открытых источников

По его словам, разочарование политикой Белого дома испытывают не только иностранные партнеры США, но и большая часть американского общества. Это может обернуться для Трампа серьезным давлением как со стороны Конгресса, так и граждан.

Пинкус напомнил, что во время предыдущей каденции Трамп демонстрировал активную поддержку Израиля, однако подход администрации существенно изменился. Хотя при посредничестве США ХАМАС согласился на освобождение 20 израильских заложников, на этом прогресс фактически остановился. Группы ХАМАС и "Хезболла" продолжают существовать, а Иран открыто заявляет о намерениях восстанавливать ядерную инфраструктуру, наращивать производство оружия и поддерживать Россию.

Именно в этом, по мнению Пинкуса, главная проблема: реальных успехов нет, а год президентства можно считать неудачным. Инициативы Трампа не находят поддержки в мире — ни по Гренландии, ни по вопросу Украины. Внутри США эти темы активно обсуждают медиа, формируя все более критическое общественное мнение.

В настоящее время уровень поддержки Трампа среди американцев составляет около 36% — это, в основном, его наиболее преданный электорат. Пинкус предполагает, что вскоре возможны массовые протесты возле Белого дома, которые могут усилиться с участием украинских делегаций, способных донести американцам правду о войне в Украине.

Портал "Комментарии" уже писал, что претензии Дональда Трампа по Гренландии не связаны с опасениями по Китаю или России. На самом деле, по словам бывшего президента РФ Дмитрия Медведева в своем телеграмм-канале, Трамп стремится подражать российскому лидеру Владимиру Путину и войти в историю как "сборщик территорий".