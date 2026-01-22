logo_ukra

Рік тотального провалу: у США жорстко розкритикували Трампа і заговорили про його кінець
Рік тотального провалу: у США жорстко розкритикували Трампа і заговорили про його кінець

Лише 36% громадян США висловлюють підтримку Трампу, а ймовірні акції протесту біля Білого дому можуть стати масштабнішими за участі українських делегацій

22 січня 2026, 08:40
Автор:
Клименко Елена

Перший рік перебування Дональда Трампа на посаді президента не приніс очікуваних результатів для міжнародної спільноти. Попри гучні заяви самого політика про досягнення та завершення кількох воєнних конфліктів, глобальна безпекова ситуація залишається напруженою. Про це заявив громадський діяч і очільник Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус.

Рік тотального провалу: у США жорстко розкритикували Трампа і заговорили про його кінець

За його словами, розчарування політикою Білого дому відчувають не лише іноземні партнери США, а й значна частина американського суспільства. Це може обернутися для Трампа серйозним тиском як з боку Конгресу, так і з боку громадян.

Пінкус нагадав, що під час попередньої каденції Трамп демонстрував активну підтримку Ізраїлю, однак нині підхід адміністрації суттєво змінився. Хоча за посередництва США ХАМАС погодився на звільнення 20 ізраїльських заручників, на цьому прогрес фактично зупинився. Угруповання ХАМАС і "Хезболла" продовжують існувати, а Іран відкрито заявляє про наміри відновлювати ядерну інфраструктуру, нарощувати виробництво зброї та підтримувати Росію.

Саме в цьому, на думку Пінкуса, полягає головна проблема: реальних успіхів немає, а рік президентства можна вважати невдалим. Ініціативи Трампа не знаходять підтримки у світі — ані щодо Гренландії, ані у питанні України. Усередині США ці теми активно обговорюють медіа, формуючи дедалі критичнішу громадську думку.

Нині рівень підтримки Трампа серед американців становить близько 36% — це переважно його найбільш відданий електорат. Пінкус припускає, що невдовзі можливі масові протести біля Білого дому, які можуть посилитися за участі українських делегацій, здатних донести до американців правду про війну в Україні.

Портал "Коментарі" вже писав, що претензії Дональда Трампа щодо Гренландії не пов’язані з побоюваннями щодо Китаю чи Росії. Насправді за словами колишнього президента РФ Дмитра Медведєва у своєму телеграм-каналі, Трамп прагне наслідувати російського лідера Володимира Путіна та увійти в історію як "збирач територій".



Джерело: https://24tv.ua/politika-donalda-trampa-chomu-neyu-obureni-sviti-ameritsi_n2993326
