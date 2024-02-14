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Голосование за помощь Украине: Politico узнало, как спикера Джонсона хотят "загнать в угол"

Демократы могут начать продвигать процедурный маневр, известный как ходатайство об увольнении

сегодня, 07:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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У демократов есть свой план, как "загнать в угол" спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, что позволит проголосовать за законопроект о помощи для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Голосование за помощь Украине: Politico узнало, как спикера Джонсона хотят "загнать в угол"

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, республиканцы в Палате представителей хотят найти собственное средство решения проблем национальной безопасности и границ. А Джонсон сталкивается с давлением со стороны консерваторов, которые требуют выступить против любого финансирования Украины.

При этом некоторые члены Палаты представителей намекают, что будут стремиться сместить его, если представитель Республиканской партии поставит на обсуждение закон о помощи Украине.

"Между тем демократы надеются, что "смогут загнать Джонсона в угол", продвигая процедурный маневр, известный как ходатайство об увольнении, что позволит им провести голосование по законопроекту, принятому Сенатом", — пишет издание.

При этом крайне важно то, что демократам необходимо, чтобы большинство членов Палаты представителей подписали соглашение, включая часть республиканцев в Палате представителей.

Издание добавляет, что пока непонятно, получат ли они такую поддержку.

Что касается позиции Джонсона, то ранее он заявлял, что не будет поддерживать принятый Сенатом дополнительный законопроект по национальной безопасности в его нынешнем виде, настаивая на том, что республиканцы в Палате представителей напишут свой собственный закон.

Джонсон в своем заявлении поздно вечером в понедельник отклонил законопроект Сената на сумму 95 миллиардов долларов о помощи Украине, Израилю и Тайваню, поскольку в него не были включены положения об усилении безопасности границ.

"При отсутствии каких-либо изменений в пограничной политике от Сената Палате представителей придется продолжать действовать по собственной воле в отношении этих важных вопросов", — сказал спикер.

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Источник: https://www.politico.com/live-updates/2024/02/13/congress/johnsons-next-move-on-foreign-aid-00141158
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