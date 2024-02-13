Законопроект о помощи Украине отправляется в Палату представителей: какие теперь ожидания

Американские пляски вокруг помощи Украине идут уже пятый месяц. Республиканцы (точнее – их трампистское крыло) придумывают новые и новые причины тормозить принятие соответствующего законопроекта. Сегодня Сенат США наконец-то окончательно поддержал пакетный законопроект о международной помощи с более чем $60 млрд на помощь Украине. Теперь законопроект отправляется в Палату представителей, где есть риск, что процесс вновь застопорится. К чему всё идет, о чём говорит – и чем может завершиться? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Для Трампа как для бизнесмена главная проблема США – в экономическом росте Китая

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков поясняет:

"Сложность и парадоксальность ситуации в США (включая происходящее вокруг поддержки Украины) заключается в том, что их система стала заложником определенных личностных качеств претендентов на пост президента. После Второй мировой войны Штаты добровольно возложили на себя обязанность нести и поддерживать в мире демократию, свободу, принципы уважения к территориальной целостности и так далее. Они не всегда в этом успешны и бескорыстны. Но других вариантов у мира не было. СССР пытался тут конкурировать с США (только выстраивая свою – социалистическую систему), но надорвался и развалился. Сейчас же та самая глобальная миссия Штатов по поддержанию поствоенного миропорядка оказалась под угрозой. Прежде всего, из-за внутриполитической борьбы между Трампом и Байденом ".

При этом, продолжает эксперт, ни тот, ни другой не отказываются от вышеназванной миссии США. Но Трамп понимает ее очень по-своему, уточняет Александр Кочетков. Как бизнесмен. Когда на первом месте выгода, прагматизм. По логике – что выгодно Трампу, то выгодно и США.

во имя ослабления Байдена. Не потому что Трамп за Россию и против Украины. А исключительно для создания себе лучших позиций на выборах", – подчеркивает аналитик. "Поэтому он готов создать более сложные условия для нынешней — демократической — Администрации Белого дома. В том числе за счет Украины. С тем, чтоб ему — Трампу — проще было победить Байдена. Это сознательное блокирование поддержки Украины

Он акцентирует, что для Трампа как для бизнесмена главная проблема США – в экономическом росте Китая. А ослабленная Россия, а уж тем более Украина, его волнуют куда меньше.

"Вот эти бизнесовые, экономические, прагматические подходы влияют на ситуацию. Причем, не в стратегическом, а в тактическом смысле, – поясняет Александр Кочетков. – США не отказываются от миссии поддержания мирового порядка и поддержки Украины. Вопрос в том — как и когда это будет происходить. Мой прогноз на данный момент достаточно сдержанный: 60 процентов на 40 в пользу того, что мы получим позитивное решение по выделению поддержки от США. Если нет, к этому вопросу вернутся уже после выборов".

Республиканцы, тормозящие помощь Украине, могут одуматься

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко подчеркивает, что врага надо знать в лицо, а проблему – прочувствовать, чтоб понимать, как ее решать. И решать ли вообще. Исходя из этого, отмечает он, сейчас появились неплохие для Украины шансы на позитивное решение вопроса с выделением американской помощи.

Тому самому, который в апреле 2023 года из-за передергивания информации потерял собственное мегапопулярное шоу на телеканале Fox News. Да, у него есть свой сайт, он выставляет материалы в соцсетях. Но это уже не тот формат и охват. И вот этот самый Карлсон отправился в Москву – и стал первым западным журналистом, взявшим интервью у российского диктатора Путина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. На его канале в Х (бывший Твиттер) это интервью посмотрели около 100 млн человек. Немало. Но адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик рассказал мне, что даже республиканцы в шоке от такого поступка Такера. От его общения с Путиным. И от бреда, который тот намел в этом интервью". "На позицию консерваторов от республиканцев, точнее даже – радикалов, которые блокируют помощь Украине, может повлиять недавнее интервью Путина журналисту-трамписту Такеру Карлсону

Острых вопросов практически не было, напоминает эксперт. Выглядело всё скорее, как путинский монолог. Даже трампист Илон Маск иронизирует по поводу "пояснений" Путина, почему он напал на Украину.

"И теперь те же республиканцы, тормозящие помощь Украине, могут одуматься. И увидев невменяемость Путина – осознать важность победы над его армией-ордой. Пока есть возможность сделать это руками украинцев, вложив в них максимум необходимых вооружений и боеприпасов. Иначе "впрягаться" непосредственно в войну придется уже и Европе, и США. Так что это интервью скорее отрезвит сомневающихся американских парламентариев. Так что, думаю, шансы на позитивное для нас решение по законопроекту о помощи – возросли", – резюмирует Сергей Дойко.

Трамп всегда руководствовался прагматикой в отношениях

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает, что Сенат США, наконец, проголосовал за прекращение дебатов и внесение поправок в законопроект о выделении $95 млрд в поддержку Украины, Израиля и Тайваня. А затем окончательно поддержал пакетный законопроект о международной помощи с более чем $60 млрд на помощь Украине. Теперь законопроект с туманностью насчет голосования отправляется в Палату представителей.

"Недавно делегация Конгресса США, состоявшая из представителей двух партий, заверила, что решение о выделении помощи Украине имеет поддержку обеих палат, – напомнила эксперт. – Законопроект мог бы продвигаться быстрее, если бы демократы и республиканцы договорились не только об ускорении его рассмотрения, о миграционной политике или финансировании строительства границы с Мексикой. Но и – распределили и закрепили в проекте компании ВПК США, которые есть как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев".

Но этого нет, констатирует Светлана Кушнир. Зато есть бесконечные дебаты, переписывание законопроект, взаимные обвинения, политические игры. Тогда как каждый день проволочек и задержек в поставках вооружения от США невероятно дорого обходится защитникам Украины, которые вынуждены сдерживать давление количественно превосходящего и хорошо экипированного врага. Да и гражданское население продолжает гибнуть от варварских обстрелов со стороны агрессора.

"А ведь уже пять месяцев как ряд американский компаний могли бы производить для нас оружие и боеприпасы. Зарабатывать, при этом укрепляя нашу обороноспособность. Кстати, именно о "несправедливо" распределенных деньгах американцев, которые должны пойти на создание вооружения для Сил обороны Украины, говорит в своих выступлениях Трамп. Он считает, что партия демократов пролоббировала участие в оборонном заказе только причастных к ним концернов ВПК. В то время как без (фактически) государственного заказа остаются компании, прямо или косвенно входящие в орбиту Республиканской партии. То есть, всё это выглядит как перетягивание одеяла, деление гипотетических прибылей", – подчеркивает эксперт.

Она отмечает, что Трамп всегда руководствовался прагматикой в отношениях. Как следствие – именно с его подачи сенаторы Республиканской партии, входящие в т.н. группу трампистов, блокируют под разными предлогами голосования о выделении помощи для поддержки обороноспособности Украины, Тайваня, Израиля.

"Не исключено, что, когда на уступки согласится другая сторона (читай — поделится контрактом), голосование состоится без каких-либо обсуждений и вопросов. Вот такая тайная "тайна" об этих почти 61 млрд. долларов", – констатирует Светлана Кушнир.

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