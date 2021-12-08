Google подала иск в Окружной суд Нью-Йорка на россиян: какая причина

Компания Google направила в суд иск против двух граждан России за то, что из-за их деятельности было заражено более миллиона компьютеров Windows. Об этом пишет TechCrunch.

Google подала в суд на россиян, фото из открытых источников

В жалобе, представленной в окружной суд США Южного округа Нью-Йорка указано, что двое россиян создали ботнет Glupteba. Деятельность ботнета включала в себя кражи логинов и информации по аккаунтам пользователей сервисов Google. Сообщается, что работа ботнета замечена в 2020 году. В течение года жертвами хакеров стали более миллиона IP-адресов. Однако на этом хакеры не останавливаются и каждый день в мире обрабатывают данные тысяч новых гаджетов.

Хакеры через сеть ботов заражают устройства, то есть в память загружаются вредоносные программы, которые воруют пользовательские данные. Программы-вредители настраивают прокси для передачи интернет-трафика других людей через зараженные гаджеты и маршрутизаторы.

Разработчиками ботнета Google называет граждан России Дмитрия Старовикова и Александра Филиппова. Компания требует от Старовикова и Филиппова возместить ущерб, а суд должен навсегда запретить им пользоваться сервисами Google.



"Ботнет Glupteba не полагается только на заранее определенные (веб-домены) для обеспечения своего выживания", — пишет Google в своей жалобе. "Вместо того, когда сервер C2 ботнета прерывается, злонамеренное программное обеспечение Glupteba жестко закодировано для "поиска" в общедоступном биткойн блокчейне на предмет транзакций, включающих три конкретных биткойн-адреса, контролируемых Glupteba Enterprise. Таким образом, ботнет Glupteba невозможно полностью уничтожить без нейтрализации его инфраструктуры на основе блокчейна" .

Как сообщал портал "Комментарии", Россия оштрафовала компанию Google.

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