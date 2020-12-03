Горе побежденным: дочь Трампа допрашивали в генеральной прокуратуре

Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, во вторник была вызвана для дачи показаний в офис генерального прокурора Вашингтона, в рамках судебного иска о неправомерном использовании инаугурационных средств, говорится в материалах суда.

ФОТО: WSOC TV

В январе генеральная прокуратура округа Колумбия подала в суд на организацию Трампа и комитет по инаугурации президента, утверждая, что они злоупотребили более чем 1 миллионом долларов, собранных некоммерческой организацией, "сильно переплатив" за использование помещения для проведения мероприятий в отеле Трампа в Вашингтоне для инаугурации 2017 года. Показания свидетелей по этому делу продолжаются последние несколько недель.

Том Барак, председатель инаугурационной комиссии, был уволен 17 ноября, согласно материалам суда. Генеральная прокуратура также запросила отчеты от Барака, Иванки Трамп, первой леди Мелании Трамп и Рика Гейтса, бывшего заместителя председателя комитета по инаугурации, говорится в сообщении.

"Единственное участие г-жи Трамп заключалось в контактировании сторон и указании отелю взимать "справедливую рыночную ставку", что и было сделано в отеле", — заявил генеральный советник Trump Organization Алан Гартен в заявлении для CNN.

Согласно иску, Гейтс "лично руководил" переговорами с отелем Трампа о месте для проведения мероприятий. Гейтс согласился с управляющим директором отеля и членами семьи Трампа платить 175 тысяч долларов в день, чтобы комитет зарезервировал место на четыре дня.

Как сообщало издание "Комментарии", Трамп может сделать громкое заявление в день инаугурации Байдена.

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