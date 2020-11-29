СМИ: Трамп может сделать неожиданное заявление в день инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп, который заявил о "сотнях тысяч доказательств", способных изменить итог выборов, планирует омрачить день инаугурации Джо Байдена своим заявлением о начале предвыборной кампании к выборам 2024 года.

Дональд Трамп / REUTERS / Carlos Barria

Дональд Трамп отметил, что, если коллегия избирателей, которая соберется 14 декабря, официально подтвердит победу на выборах США Джо Байдена, он объявит о своем решении баллотироваться на выборы через четыре года.

При чем, сделать соответствующее заявление он собирается 20 января, когда состоится инаугурация нового президента страны Джо Байдена.

По данным источника, многие чиновники учитывают эту информацию и пытаются сохранить с Дональдом Трампом хорошие отношения, тем самым обеспечив себе "место за столом" в 2024 году.

Однако, данную информацию пока ни кампания Трампа, ни Белый дом официально не подтверждают и не комментируют.

Нппомним, что демократ Джо Байден предварительно выиграл президентскую гонку в США, набрав 306 голосов избирателей, когда Трамп получил всего 232.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ведущее СМИ США оценило шансы Трампа стать президентом в 2024 году.

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