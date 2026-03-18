Главная Новости Мир США Госдеп бьет тревогу: какие инструкции США выдали своим посольствам по всему миру
Госдеп бьет тревогу: какие инструкции США выдали своим посольствам по всему миру

После атак и взрывов от Ближнего Востока до Европы Вашингтон готовится к новым угрозам дипломатам

18 марта 2026, 08:17
Кравцев Сергей

США распорядились срочно пересмотреть меры безопасности во всех дипломатических представительствах по всему миру на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепартамента.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

Документ, подписанный госсекретарем Марко Рубио, предписывает всем посольствам и консульствам "немедленно" провести оценку угроз. В частности, дипмиссии обязаны созвать комитеты по чрезвычайным ситуациям и пересмотреть планы реагирования на возможные атаки.

Издание отмечает, что ранее подобные указания касались только стран Ближнего Востока, однако теперь речь идет о глобальной директиве – впервые с начала обострения вокруг Иран.

С конца февраля, после начала войны в регионе, американские дипломатические объекты неоднократно становились целями атак. Некоторые посольства были временно закрыты, а персонал – эвакуирован. Хотя основная угроза сосредоточена на Ближнем Востоке, инциденты фиксировались и за его пределами: стрельба возле консульства США в Торонто и взрыв рядом с посольством в Осло.

По данным Госдепа, только в Ираке проиранские группировки совершили почти 300 атак на объекты США. В отдельных случаях вооруженные люди пытались получить информацию о гражданах США, приходя непосредственно к их местам проживания.

Особую тревогу вызвал инцидент в Израиле, где в жилой дом с американскими дипломатами попала иранская баллистическая боеголовка, которая не разорвалась. Пострадавших не было, однако в Вашингтоне подчеркнули, что этот случай демонстрирует реальность угроз и необходимость строгого соблюдения мер безопасности.

Власти США предупреждают: риск новых атак сохраняется, а дипломатические миссии остаются одной из ключевых целей на фоне растущей напряженности в мире.

Читайте также на портале "Комментарии" — США в гневе: почему Трамп обрушился на союзников с критикой и заявил о "ненужной помощи".




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/17/state-department-embassy-security-posture-iran/
