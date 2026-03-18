Держдеп б'є на сполох: які інструкції США видали своїм посольствам у всьому світі

США розпорядилися терміново переглянути заходи безпеки у всіх дипломатичних представництвах у всьому світі на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на внутрішню телеграму Держдепартаменту.

Документ, підписаний держсекретарем Марко Рубіо, наказує всім посольствам і консульствам "негайно" провести оцінку погроз. Зокрема, дипмісії зобов'язані скликати комітети з надзвичайних ситуацій та переглянути плани реагування на можливі атаки.

Видання зазначає, що раніше подібні вказівки стосувалися лише країн Близького Сходу, проте тепер йдеться про глобальну директиву – вперше від початку загострення навколо Ірану.

З кінця лютого після початку війни в регіоні американські дипломатичні об'єкти неодноразово ставали цілями атак. Деякі посольства були тимчасово закриті, а персонал – евакуйовано. Хоча основна загроза зосереджена на Близькому Сході, інциденти фіксувалися і за його межами: стрілянина біля консульства США у Торонто та вибух поряд із посольством в Осло.

За даними Держдепу, лише в Іраку проіранські угруповання здійснили майже 300 атак на об'єкти США. В окремих випадках озброєні люди намагалися отримати інформацію про громадян США, приходячи безпосередньо до їх місць проживання.

Особливу тривогу викликав інцидент в Ізраїлі, де до житлового будинку з американськими дипломатами потрапила іранська балістична боєголовка, яка не розірвалася. Постраждалих не було, проте у Вашингтоні наголосили, що цей випадок демонструє реальність загроз та необхідність суворого дотримання заходів безпеки.

Влада США попереджає: ризик нових атак зберігається, а дипломатичні місії залишаються однією з ключових цілей на тлі зростаючої напруженості у світі.

