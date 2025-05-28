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Госдеп предупредил о скором развитии событий по войне в Украине: детали

В США заявили, что при нынешней администрации все будет развиваться очень быстро

сегодня, 07:25
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Кравцев Сергей

В Государственном департаменте США намекнули, что глава Белого дома может начать принимать жесткие меры против Российской Федерации. Так 27 мая спикер Госдепартамента Тэмми Брюс сказала журналистам, что российский диктатор Путин начинает чувствовать гнев американского лидера Дональда Трампа "из-за того, что сейчас происходит". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет британская газета Financial Times. 

Госдеп предупредил о скором развитии событий по войне в Украине: детали

Белый дом. Фото: из открытых источников

"Как мы видим сегодня на примере Путина... есть моменты, в которых (Трамп – ред.) воспринимает вещи иначе. И так же, как и в других случаях при этой администрации, все будет развиваться очень быстро", – отметила спикер.

Издание отмечает, что последние заявления американского президента демонстрируют растущее разочарование очевидной неуступчивостью Путина в переговорах. В частности, Москва не идет на уступки и отказывается от прекращения огня.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил, что Сенат готов ввести против России санкции, которые создадут новые проблемы для россиян. В частности, превратят страну на торговый остров. Решатся ли США на новые санкции против РФ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – спецпосланник президента США Кит Келлог назвал "безрассудным" комментарий заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о Третьей мировой войне. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Келлог сделал в соцсети Х.




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Источник: https://www.ft.com/content/607c56ab-4259-424c-b7e7-c04e43001ca9
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