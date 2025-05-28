У Трампа отреагировали на угрозы Медведева Третьей мировой

Спецпосланник президента США Кит Келлог назвал "безрассудным" комментарий заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о Третьей мировой войне. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Келлог сделал в соцсети Х.

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

"Разжигание страха перед Третьей мировой войной – это досадный, безрассудный комментарий Медведева, не отвечающий требованиям мирового государства", – отметил спецпосланник Трампа.

Кит Келлог добавил, что президент США Дональд Трамп работает над тем, чтобы "остановить эту войну и прекратить убийство".

Также он обратил внимание, что США ожидают получения от России обещанного ею "меморандума" о перемирии.

При этом политик призвал Россию "прекратить огонь сейчас".

Отметим, заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил американскому президенту Дональду Трампу третьей мировой войной.

"Я знаю только одну действительно плохую вещь – это третья мировая. Надеюсь, Трамп это понимает!", – написал Дмитрий Медведев.

Как известно, 27 мая Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Путин "играет с огнем". "Владимир Путин не понимает, что, если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей – и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем! – заявил Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Соединенных Штатах разработали мирный план, состоящий из 22 пунктов и целью завершения войны между Россией и Украиной. Однако этот документ пока не устраивает ни украинскую, ни российскую сторону. Об этом заявил специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

"У нас есть план по 22 пунктам, который очерчивает наши цели. Честно говоря, мы считаем его хорошим, потому что он не нравится ни одной из сторон. Прогресс достигается, когда план не нравится обеим сторонам", — отметил Келлог.