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Главная Новости Мир США Госдеп США: назначения в украинской энергетике должны следовать принципам корпоративного управления
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Госдеп США: назначения в украинской энергетике должны следовать принципам корпоративного управления

Увольнение главы "Нафтогаза" Коболева произошло накануне приезда в Украину Госсекретаря США Энтони Блинкена

29 апреля 2021, 13:28
Автор:

Станислав Молчанов

В Государственном департаменте США отреагировали на увольнение главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. По словам пресс-секретаря Госдепа Эдварда Прайса, уважение к корпоративному управлению, прозрачности и добросовестности при назначении персонала в энергетическом секторе является ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам. 

Госдеп США: назначения в украинской энергетике должны следовать принципам корпоративного управления

Эдвард Прайс - фото из открытых источников

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачности и добросовестности при назначении персонала в энергетическом секторе — будь то правительственные или государственные предприятия — является ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам", — написал Прайс в своем Twitter.

Госдеп США: назначения в украинской энергетике должны следовать принципам корпоративного управления - фото 2

На увольнение главы "Нафтогаза" также отреагировали и послы G7, отметив:

"Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и выполнения международных обязательств".

Новость об увольнение Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" и назначение на его место Юрия Витренко (которого поддерживал глава Офиса президента Андрей Ермак), безусловно, стала наиболее обсуждаемой в обществе. Однако остается странным, что резкие кадровые изменения произошли накануне анонсированного рядом СМИ приезда в Украину Госсекретаря Энтони Блинкена и сенаторов в мае, ведь известно, что Андрей Коболев имел поддержку со стороны США, а в американском издании Bloomberg его назвали "главным архитектором капитального ремонта энергетики, который помог стране сократить бюджетный дефицит". 

Возможно, ситуация с увольнением Коболева — это игра Ермака, которая направлена на то, чтобы окончательно испортить отношения президента Владимира Зеленского со Штатами, подтолкнув его к смягчению отношений с Россией. Это может привести к остановке разведки и дальнейшего бурения на шельфе Чёрного моря. И хотя, согласно сообщению Кабинета министров, перед Витренко поставлена задача системного увеличения добычи украинского газа и формирования полноценного и справедливого рынка газа в стране, в перспективе он опять поднимет тему про независимые российские газовые компании, которые могут добывать украинский газ.




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Обусуждения

Валентин

сегодня, 09:14

...... ведь известно, что Андрей Коболев имел поддержку со стороны США.... Кому известно? Народу Украины?...Да, известно, что его зарплата, не соответствовала его ,,деятельности,, Соросёнка, давно надо было слить в унитаз. А газ, как был российский, так и останется таковым, какую бы лапшу не вешали, изобретатели ,,схем,.

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