Госдеп США об углублении связей между Ираном и Россией: проблемы для всего мира

Углубление связей между Ираном и Россией дестабилизирует ситуацию не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

Заявление представителя Госдепа прозвучало в ответ на вопрос журналиста, есть ли у США беспокойство по поводу возможного вовлечения России в войну на Ближнем Востоке как союзника Ирана.

"Конечно, мы считаем, что углубление связей между Ираном и Россией невероятно дестабилизирует ситуацию в регионе. Это невероятно дестабилизирует мир, и это касается Ближнего Востока. Это касается всего, где действуют Иран и Россия", – отметил спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз готовится к принятию пакета санкций против Ирана за поставку России баллистических ракет. Блок намерен согласовать все моменты с этим решением до того времени, когда лидеры Евросоюза соберутся на саммит в Брюсселе в конце этого месяца. Об этом сообщает "Bloomberg".

Отмечается, что первые меры затронут около дюжины лиц и организаций, включая инжиниринговые, металлургические и авиационные компании, сообщили источники агентства.

"Bloomberg" пишет, ограничения Евросоюза станут первым ответом на поставку ракет, и в настоящее время рассматриваются дополнительные списки. Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов, и планы могут измениться до того, как это произойдет.

Также издание "Комментарии" сообщало – Иран и Россия становятся еще ближе: в США раскрыли подробности.



