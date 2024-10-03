Госдеп США вновь высказался о Плане победы Украины

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в США, где представил План победы Украины. В частности, Соединенные Штаты считают, что он содержит продуктивные шаги. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает " Укринформ".

США. Фото: из открытых источников

"Мы получили этот план, мы его пересмотрели, мы увидели в нем целый ряд продуктивных шагов", — заявил представитель Госдепа.

Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что Украина не раскрывала детали этого плана публично, поэтому и США пока воздержатся от обсуждений.

По словам Мэтью Миллер, План победы, представленный Зеленским, включает не только шаги, которые будет делать Украина, но и предусматривает действия других стран.

"Мы будем общаться (с украинской стороной — ред.) по этому поводу", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского объяснили, почему реализовать план победы без ударов вглубь РФ будет нереально.

Также издание "Комментарии" сообщало – США не видят ничего нового в плане победы Украины, который планируют обсудить Джо Байден и Владимир Зеленский, пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание, в Белом доме считают, что план украинского президента не имеет всеобъемлющей стратегии и представляет собой не более чем уже озвученную просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты дальнего радиуса действия.

WSJ отмечает, что несколько месяцев Владимир Зеленский называл этот план "основой для победы над Россией". Однако высокопоставленные американские и европейские чиновники, знающие пункты плана, рассказали, что документ не предлагает четкого пути победы Украины в условиях, когда российские войска медленно добиваются успеха на поле боя.



