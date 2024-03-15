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Готов ли Белый дом пойти на компромисс с Джонсоном, ради утверждения помощи Украине

Белый дом ответил Майку Джонсону о помощи Украине

сегодня, 08:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона о предоставлении Украине финансовой помощи в кредит. Заявление Кирби приводит "Голос Америки".

Готов ли Белый дом пойти на компромисс с Джонсоном, ради утверждения помощи Украине

Джон Кирби. Фото: Getty Images

"Мы считаем, что тот законопроект, который был принят в Сенате, очень хорошо соответствует нашему сильному желанию продолжать поддерживать Украину. Он хорошо соответствует потребностям обороны Украины, а также потребностям обороны Израиля и другим вопросам нашей национальной безопасности во всем мире", – отметил Джон Кирби.

Чиновник призвал спикера Палаты представителей США Майка Джонсона вынести этот законопроект на рассмотрение, проголосовать за него и двигаться дальше. 

"Мы знаем, что есть сильная поддержка его в обеих партий, если будет возможность голосовать", — добавил Кирби.

Отметим, ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон в общении с сенаторами-республиканцами в среду сказал, что палата подготовит свой проект для поддержки Украины, но в существенно ином виде, чем уже одобренный Сенатом.

В общении с репортерами вечером в среду Джонсон сказал, что "будет работать над согласием Палаты представителей" относительно решения для поддержки Украины и понимает важность этого.

Читайте также на портале "Комментарии" — Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи на 300 миллионов долларов за счет средств, которые были сэкономлены в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона. Но этих средств катастрофически мало, а законопроект о выделении десятков миллиардов застрял в Палате представителей, спикер которой Майк Джонсон продолжает тормозить процесс. Как ситуация может развиваться дальше? Какие есть варианты? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.holosameryky.com/
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