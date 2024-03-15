Готов ли Белый дом пойти на компромисс с Джонсоном, ради утверждения помощи Украине

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона о предоставлении Украине финансовой помощи в кредит. Заявление Кирби приводит "Голос Америки".
Джон Кирби. Фото: Getty Images
Чиновник призвал спикера Палаты представителей США Майка Джонсона вынести этот законопроект на рассмотрение, проголосовать за него и двигаться дальше.
Отметим, ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон в общении с сенаторами-республиканцами в среду сказал, что палата подготовит свой проект для поддержки Украины, но в существенно ином виде, чем уже одобренный Сенатом.
В общении с репортерами вечером в среду Джонсон сказал, что "будет работать над согласием Палаты представителей" относительно решения для поддержки Украины и понимает важность этого.
Читайте также на портале "Комментарии" — Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи на 300 миллионов долларов за счет средств, которые были сэкономлены в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона. Но этих средств катастрофически мало, а законопроект о выделении десятков миллиардов застрял в Палате представителей, спикер которой Майк Джонсон продолжает тормозить процесс. Как ситуация может развиваться дальше? Какие есть варианты? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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