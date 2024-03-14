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Никто не хочет, чтобы Путин взял верх: спикер Джонсон дал новое обещание по помощи Украине

Спикер Джонсон пообещал разблокировать помощь Украине, но со значительными изменениями

сегодня, 14:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в общении с сенаторами-республиканцами в среду сказал, что палата подготовит свой проект для поддержки Украины, но в существенно ином виде, чем уже одобренный Сенатом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Никто не хочет, чтобы Путин взял верх: спикер Джонсон дал новое обещание по помощи Украине

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

В общении с репортерами вечером в среду Джонсон сказал, что "будет работать над согласием Палаты представителей" относительно решения для поддержки Украины и понимает важность этого.

"Никто не хочет, чтобы Владимир Путин взял верх. Я думаю, что он не остановится на Украине... и пойдет дальше в Европу... В этой ситуации есть правая и неправая сторона, добро против зла, и Украина здесь жертва", — сказал Джонсон.

В то же время он добавил, что то, о чем в итоге договорится Палата представителей, может выглядеть не так, как проект, принятый Сенатом. По словам сенаторов, которые были на обсуждении, Джонсон сказал, что проект Палаты представителей может предлагать поддержку в виде кредита или ленд-лиза из соображений защиты интересов американских налогоплательщиков.

Это означает, что потенциальный новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.

Кроме того, Джонсон говорил о создании инструмента вроде такого, как уже предлагал республиканец Майк Маккоул, который позволил бы конфискацию российских суверенных активов и передачу средств от ликвидированного имущества в фонд для поддержки Украины.

При этом Джонсон не упомянул, намерен ли снова включать в этот проект какие-то нормы относительно южной границы США, которые могут снова оказаться "красной линией" для демократов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи на 300 миллионов долларов за счет средств, которые были сэкономлены в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона. Но этих средств катастрофически мало, а законопроект о выделении десятков миллиардов застрял в Палате представителей, спикер которой Майк Джонсон продолжает тормозить процесс. Как ситуация может развиваться дальше? Какие есть варианты? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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