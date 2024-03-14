Помощь США Украине: есть ли подвижки и какие сценарии дальнейшего развития событий

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Кравцев Сергей
Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи на 300 миллионов долларов за счет средств, которые были сэкономлены в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона. Но этих средств катастрофически мало, а законопроект о выделении десятков миллиардов застрял в Палате представителей, спикер которой Майк Джонсон продолжает тормозить процесс. Как ситуация может развиваться дальше? Какие есть варианты? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, акцентирует, что выделение мини-пакета в 300 миллионов, скорее всего, отражает понимание критического положения со снабжением украинских вооруженных сил на данном этапе. А также, вероятно, ограниченность запасов для нужд украинских противоздушных сил.
По его мнению, если спикера Джонсона, против его желания, вынудят поставить этот вопрос на голосование, это будет для него унижением, свидетельством слабости, неспособности контролировать Палату представителей – и даже просто всю фракцию республиканцев.
Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что есть три сценария дальнейшего развития событий.
Первый – будет собранно достаточно голосов в Палате представителей, чтоб поставить на голосование законопроект, который поддержал Сенат, без вынесения данного документа на рассмотрение спикером Майком Джонсоном.
Второй – будет поддержан некий новый, компромиссный вариант, который сейчас разрабатывается республиканцами по поручению Джонсона. Там речь идет об уменьшении финансирования Украины со ставкой на кредитные ресурсы.
Третий – не будет поддержано никакого решения (не получится собрать голосов для вынесения на рассмотрение сенатского законопроекта в обход спикера, а альтернативный вариант также не пройдет даже Палату представителей).
Политолог Владимир Цыбулько поделился таким комментарием:
По словам эксперта, пока что европейские лидеры взяли на себя определенное лидерство по поддержке Украины.
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