Помощь США Украине: есть ли подвижки и какие сценарии дальнейшего развития событий

Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи на 300 миллионов долларов за счет средств, которые были сэкономлены в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона. Но этих средств катастрофически мало, а законопроект о выделении десятков миллиардов застрял в Палате представителей, спикер которой Майк Джонсон продолжает тормозить процесс. Как ситуация может развиваться дальше? Какие есть варианты? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Джонсон все же поставит важнейший для нас законопроект на голосование

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, акцентирует, что выделение мини-пакета в 300 миллионов, скорее всего, отражает понимание критического положения со снабжением украинских вооруженных сил на данном этапе. А также, вероятно, ограниченность запасов для нужд украинских противоздушных сил.

"Думаю, что в Вашингтоне до последнего надеялись на выделение большого нового пакета помощи через Конгресс. Но процесс там страшно затянулся. Думается, что в этом процессе всё же возможны позитивные для нас подвижки. Да, Трамп пытается заблокировать выделение помощи, но часть республиканцев, видимо, рискнет, вопреки его воле, поддержать какие-то форматы вынесения пакета помощи на голосование", – считает эксперт.

По его мнению, если спикера Джонсона, против его желания, вынудят поставить этот вопрос на голосование, это будет для него унижением, свидетельством слабости, неспособности контролировать Палату представителей – и даже просто всю фракцию республиканцев.

"Предполагаю, что он постарается избежать такого сценария и все же поставит пакет помощи на голосование. А это голосование точно будет позитивным. Но жизненно важным вопросом для нас, – уточняет Владимир Дубовик, – является, когда именно это может произойти, и не уменьшится ли в процессе согласований сумма в 60 миллиардов долларов".

Есть три сценария дальнейшего развития событий

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что есть три сценария дальнейшего развития событий.

Первый – будет собранно достаточно голосов в Палате представителей, чтоб поставить на голосование законопроект, который поддержал Сенат, без вынесения данного документа на рассмотрение спикером Майком Джонсоном.

"Этот вариант устроит всех, – уверен эксперт. – Джонсон остался бы на посту, не побил горшки с Трампом. А республиканцы нижней палаты спокойно могли отдать голоса за документ, который немало их коллег поддержали в Сенате. Надеемся, что сбор соответствующих подписей завершится успешно".

Второй – будет поддержан некий новый, компромиссный вариант, который сейчас разрабатывается республиканцами по поручению Джонсона. Там речь идет об уменьшении финансирования Украины со ставкой на кредитные ресурсы.

Третий – не будет поддержано никакого решения (не получится собрать голосов для вынесения на рассмотрение сенатского законопроекта в обход спикера, а альтернативный вариант также не пройдет даже Палату представителей).

"Для Украины, понятно, оптимален первый вариант, – подчеркивает Вадим Трюхан. – Но следует быть готовыми к любому развитию событий, тесно работать с нашими европейскими друзьями, с соратниками вне ЕС. Изыскивая возможность держать оборону без американской помощи. Но мне кажется, что шансы на разблокирование помощи Украине со стороны США достаточно высоки".

Власти нужно не держать паузу, а совершать наступательные политические действия

Политолог Владимир Цыбулько поделился таким комментарием:

"Ситуация с финансовой помощью со стороны США довольно драматична. Но на самом деле, у Джозефа Байдена еще достаточно рычагов, чтобы предоставлять ее вне Конгресса. Но для этого нужны еще и усилия Киева. А на Банковой играют уже какой-то совсем неподходящий сценарий, наталкивающий на мысль о сепаратных переговорах с эрефией".

По словам эксперта, пока что европейские лидеры взяли на себя определенное лидерство по поддержке Украины.

"Но удивляет вялость украинской власти. Ведь нужно не держать паузу, а совершать наступательные политические действия, а не игры в ничтожные договоры безопасности, не имеющие никаких правовых обязательств! Здесь уже даже не вопрос американских выборов и шантажа со стороны Трампа и республиканцев", – констатирует Владимир Цыбулько.

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