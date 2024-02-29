Готовятся к большому бою: США проводят реструктуризацию армии

Военные в Соединенных Штатах сокращают численность личного состава 5% (24 тысячи человек) и проводят реструктуризацию, чтобы иметь большую возможность для ведения следующей войны

США проводят реструктуризацию армии (фото из открытых источников)

Как сообщает Associated Press , американское войско столкнулось с тем, что не хватает рекрутов, поэтому не хватает солдат, чтобы заполнить все вакансии. Заявленное сокращение касается "пустых" должностей, прежде всего тех, которые связаны борьбой с повстанцами. Они были нужны во время войн на территории Ирака и Афганистана, теперь лишние. Еще почти 3 тысячи человек будут сокращены в армии сил специальных операций.

Как планируется, будет создано около 7500 должностей военнослужащих. Это включая новые подразделения противовоздушной обороны и борьбу с беспилотниками. Еще появятся пять новых оперативных групп во всем мире с расширенной возможностью в области кибернетики, разведки и дальних ударов.

Министр армии США Кристин Уормут сообщила, что она и генерал Рэнди Джордж, руководитель сухопутных войск, спланировали все так, чтобы сократить "пустые" и лишние должности. Далее, в течение пяти лет должно привлекать достаточное число военнослужащих, чтобы достичь уровня 470 тысяч.

"Мы уходим от борьбы с терроризмом и повстанческими движениями. Мы хотим быть готовыми к крупномасштабным боевым операциям", — объясняет Кристин Вормут.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у кого теперь зависит решение США о предоставлении помощи Украине. В течение осени и зимы американские парламентарии так и не смогли принять решение о выделении помощи Украине. И хотя Сенат (верхняя палата) принял в середине февраля законопроект об иностранном финансировании (для Украины там предусмотрено 60 млрд долларов), Палата представителей (нижняя палата) под руководством трамписта Майка Джонсона продолжает саботировать процесс.