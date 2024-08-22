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Границы 1991 года не являются недостижимой мечтой: на что указали Байдену экс-военные и дипломаты

Байдена призвали отказаться от установок о том, что Украина не сможет вернуться к границам 1991 года

сегодня, 13:20
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Ткачик Олеся

Несколько дней назад американские бывшие дипломаты и высокопоставленные военные обнародовали драфт открытого письма ко все еще президенту США Джо Байдену, в котором "коленопреклоненно попросили" защитника демократии прекратить "тянуть му-му" и до 30 сентября 2024 года предоставить Украине все необходимое в рамках того президентского права финансовых расходов, которое как раз истекает в конце сентября, сообщил в Фейсбуке политолог Дмитрий Золотухин.

Границы 1991 года не являются недостижимой мечтой: на что указали Байдену экс-военные и дипломаты

Джо Байден

По его словам, бывшие дипломаты и военные призвали Байдена иметь единую с Украиной стратегию победы, основанную на формуле президента Владимира Зеленского.

"Перестать ныть, что границы 1991 года – недостижимая мечта. Снять все ограничения на использование вооружения. Пригласить Украину в НАТО", – рассказывает Золотухин.

Под письмом поставили свои подписи, в частности, генерал Филипп Бридлав, Ян Бжезински, генерал Бен Ходжес, конгрессмен Том Малиновский, посол Александр Вершбоу, посол Мари Йованович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель выразил мнение , что снятие ограничений на применение украинскими силами против российских оккупантов западного оружия будет способствовать мирным усилиям и поможет сохранить жизнь украинцев. В частности, Боррель на своей странице в соцсети X отметил, что снятие этих ограничений, согласно международному праву, будет иметь несколько важных последствий. Во-первых, говорит он, это усиление самообороны Украины и лишение России возможности безнаказанно атаковать украинские города и инфраструктуру. Во-вторых, уменьшение человеческих жертв и разрушений на территории Украины. Кроме того, Боррель убежден, что разрешение на удары в глубь России будет способствовать мирным инициативам.




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Источник: https://www.facebook.com/dzolotukhin/posts/pfbid0mD7wCxuf7Ut9LKVXQJqHPLgD3D3dXeh9JbM4gU3E46YEF6hVbwXqZgHNkdy9aKx8l
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