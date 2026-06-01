Граждане США массово бегут от Трампа: в какой стране ищут спасения
commentss НОВОСТИ Все новости

Граждане США массово бегут от Трампа: в какой стране ищут спасения

После изменения закона тысячи жителей Соединенных Штатов получили право на гражданство Канады, опасаясь политических потрясений и новых решений администрации Трампа

1 июня 2026, 09:40
Кравцев Сергей

Канада столкнулась с неожиданным всплеском интереса к своему гражданству после того, как власти существенно расширили правила получения паспорта по происхождению. Новые нормы уже привели к тысячам заявок, причем наибольшую активность демонстрируют жители Соединенных Штатов.

Американцы едут в Канаду. Фото: из открытых источников

Речь идет о законопроекте C-3, который отменил прежние ограничения на передачу гражданства только первому поколению, рожденному за пределами страны. Теперь право на канадский паспорт могут получить потомки эмигрантов даже спустя несколько поколений после того, как их семьи покинули Канаду.

Только за первые месяцы после вступления новых правил в силу канадские власти выдали более четырех тысяч сертификатов гражданства. Почти половина получателей оказалась гражданами США. Юристы и миграционные консультанты сообщают, что поток обращений продолжает стремительно расти.

По словам специалистов, многие американцы рассматривают канадский паспорт как своеобразную страховку на случай ухудшения политической ситуации в США. Особое беспокойство вызывают возможные изменения внутренней политики, связанные с возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Среди причин, которые чаще всего называют заявители, желание защитить права своих детей, опасения по поводу возможного возвращения обязательного военного призыва и стремление получить возможность быстро переехать в Канаду в случае серьезного кризиса.

Однако путь к гражданству остается непростым. Для подтверждения права на паспорт необходимо собрать большой пакет архивных документов, включая свидетельства о рождении и браке родственников. Из-за наплыва желающих архивные службы Канады уже работают с перегрузкой, а сроки рассмотрения заявок заметно увеличились.

На сегодняшний день в очереди на обработку находятся десятки тысяч запросов. Тем не менее интерес к канадскому гражданству не ослабевает, превращая поиск семейных корней в один из самых заметных миграционных трендов последних лет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cbc.ca/news/politics/canadian-citizenship-ancestry-american-9.7216737
