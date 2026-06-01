Громадяни США масово тікають від Трампа: у якій країні шукають порятунку

Канада зіткнулася з несподіваним сплеском інтересу до свого громадянства після того, як влада суттєво розширила правила отримання паспорта за походженням. Нові норми вже спричинили тисячі заявок, причому найбільшу активність демонструють жителі Сполучених Штатів.

Американці їдуть до Канади.

Йдеться про законопроект C-3, який скасував колишні обмеження на передачу громадянства лише першому поколінню, народженому за межами країни. Тепер право на канадський паспорт можуть отримати нащадки емігрантів навіть через кілька поколінь після того, як їхні родини покинули Канаду.

Тільки за перші місяці після набуття чинності новими правилами канадська влада видала понад чотири тисячі сертифікатів громадянства. Майже половина одержувачів виявилася громадянами США. Юристи та міграційні консультанти повідомляють, що потік звернень продовжує стрімко зростати.

За словами фахівців, багато американців розглядають канадський паспорт як своєрідну страховку на випадок погіршення політичної ситуації у США. Особливе занепокоєння викликають можливі зміни внутрішньої політики, пов'язані з поверненням Дональда Трампа до Білого дому.

Серед причин, які найчастіше називають заявники, бажання захистити права своїх дітей, побоювання щодо можливого повернення обов'язкового військового призову та прагнення отримати можливість швидко переїхати до Канади у разі серйозної кризи.

Однак шлях до громадянства залишається непростим. Для підтвердження права на паспорт необхідно зібрати великий пакет архівних документів, включаючи свідоцтва про народження та шлюб родичів. Через наплив бажаючих архівні служби Канади вже працюють із перевантаженням, а терміни розгляду заявок помітно збільшились.

На сьогоднішній день у черзі на обробку перебувають десятки тисяч запитів. Проте інтерес до канадського громадянства не слабшає, перетворюючи пошук сімейного коріння на один із найпомітніших міграційних трендів останніх років.

