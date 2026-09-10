Гражданская война, призыв и бунты: "китайский Нострадамус" озвучил прогноз на 2027 год

Цзян Сюэтинь, которого в интернете называют "китайским Нострадамусом", сделал новые прогнозы по поводу будущего США и мировой политики. В подкасте Jack Neal он озвучил пять возможных сценариев на 2027 год, предсказывающий усиление иммиграционной политики, масштабных внутренних протестов и экономического кризиса.

"Китайский Нострадамус" Цзян Сюэтинь

Неожиданный результат выборов в Конгресс

Первый прогноз "китайского Нострадамуса" касается промежуточных выборов в Конгресс США, которые должны пройти в ноябре 2026 года. Сюэтинь предположил, что их результаты могут оказаться неожиданными. Даже если республиканцам удастся сохранить контроль над Палатой представителей и Сенатом, по его мнению, это не обязательно изменит общее направление политики США.

Он также упомянул инициативу Save America Act и заявил, что вне зависимости от результатов выборов общая "траектория войны" якобы уже определена.

В США может появиться всеобщий военный призыв

Сюэтинь предположил, что в 2026-2027 годах США могут оказаться в ситуации, когда для масштабной военной операции на Ближнем Востоке потребуется общий призыв в армию.

По его словам, уже в 2027 году может сформироваться "каркас" системы всеобщего военного призыва, а в армию потенциально могут привлекать мужчин от 18 лет. Сюэтинь предположил, что соответствующее законодательство к этому моменту уже может быть принято, или первые люди могут быть призваны.

Гражданская война в США

Еще более мрачный прогноз касается внутренней ситуации в Соединенных Штатах. Сюэтинь заявил, что в 2027 году могут сложиться "все ингредиенты для гражданской войны".

При этом он уточнил, что не прогнозирует полномасштабную войну между двумя организованными армиями. Его сценарий предполагает длительные протесты, беспорядки, повстанческие движения и всеобщее недовольство населения в разных частях страны. По его словам, это может превратиться в своеобразный внутренний конфликт "низкой интенсивности", который продлится в течение определенного времени.

ICE и Нацгвардия могут получить больше полномочий

Отдельно Сюэтинь спрогнозировал усиление американской иммиграционной политики. По его мнению, в 2027 году Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) может оказать значительно большее влияние.

Он также предположил возможное развертывание национальной гвардии в крупных городах. Такой сценарий, по его версии, может развиваться одновременно с экономическими проблемами, социальными протестами и потенциальным введением военного призыва. Таким образом, Сюэтинь связывает несколько своих прогнозов в одну цепь: экономические трудности могут усилить социальное напряжение, а это, в свою очередь, стимулировать более жесткие действия государства.

Мир перед экономическим кризисом

Пятый прогноз Сюэтиня касается экономики. Он предположил, что продолжающаяся война США с Ираном могла бы иметь катастрофические последствия для американской экономики и мира.

По его сценарию, если США введут сухопутные войска в Иран, а конфликт затянется на четыре-пять лет и завершится поражением Вашингтона, это может привести к "круху американской экономики". В другой части подкаста Сюэтинь связал возможные внутренние беспорядки с еще более масштабным мировым экономическим кризисом.

Отметим, что в мае 2024 года Сюэтинь заявлял, что Дональд Трамп снова станет президентом США, а также говорил о возможной войне Вашингтона с Ираном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "китайский Нострадамус" предупредил о трех ключевых факторах в войне между Ираном и США.